Роналду не приехал на похороны Жоты: стала известна причина

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не посетил похороны своего товарища по команде Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе вместе с братом Андре Силвой 4 июля.

В то же время футболиста заметили на отдыхе с семьей на яхте у побережья Майорки.

Почему Роналду не был на похоронах Жоты

Похороны 28-летнего Жоты состоялись в субботу в португальском городе Гондомар. Почтить память погибшего пришли многочисленные партнеры по сборной, в частности Бернарду Силва и Рубен Невеш, но Роналду не приехал.

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По данным португальских СМИ, Роналду не захотел посещать церемонию, поскольку тяжело переживает личные потери. Кроме того, он якобы не хотел привлекать к себе чрезмерное внимание, чтобы не затмить боль семьи Жоты.

– Это не имеет никакого смысла. Еще совсем недавно мы были вместе в сборной, еще совсем недавно ты женился. Твоей семье, жене и детям посылаю самые искренние соболезнования и желаю всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь рядом с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам, – написал Криштиану в соцсетях.

Критиков, выразивших недовольство отсутствием Роналду на похоронах, устыдила его сестра – певица Катиа Авейру. В эмоциональном сториз в Instagram она напомнила, как тяжело семье было пережить смерть их отца.

– Когда наш отец умер, мы не могли даже выйти из часовни – такое было внимание. И это тогда, когда еще не было такого уровня доступа ко всему. Что уж говорить сейчас, – отметила она.

Сестра футболиста добавила, что не позволит никому критиковать ее брата за его решение и назвала общество “больным”, а акцент на отсутствии Роналду – “позорным и оскорбительным”.

Источник : Daily Mail

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