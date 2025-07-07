Шахтер — Ильвес: где смотреть матч Лиги Европы и кто фаворит по прогнозам букмекеров
После летнего межсезонья донецкий клуб начинает новую еврокубковую кампанию — с новым тренером, обновленным составом и большими амбициями.
О том, где состоится игра Шахтер — Ильвес и дате матча, узнавайте в нашем материале.
Шахтер — Ильвес: когда состоится матч
В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер сыграет второй матч под руководством Арды Турана.
Соперником в матче Шахтер — Ильвес станет клуб из Финляндии, а поединок состоится в столице Словении — Любляне, на стадионе Стожица.
Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
Матч Шахтер — Ильвес станет дебютом украинского клуба против представителя Финляндии в еврокубках.
Шахтер — Ильвес трансляция и где смотреть матч
Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ. Именно этот канал покажет игру Шахтер — Ильвес в Украине.
На матче будет работать нидерландская бригада арбитров.
Главный рефери — 32-летний Марк Нагтегаал, которому на линиях будут ассистировать соотечественники Йохан Балдер и Рой де Нас. Четвертый арбитр — Робин Хенсгенс.
За систему VAR будет отвечать Ричард Мартенс, помогать ему будет еще один голландец — Эрвин Бланк.
Шахтер — Ильвес: прогноз букмекеров
В прогнозе на матч Шахтер — Ильвес уверенным фаворитом считается украинский клуб.
Вероятность победы донецкого клуба в матче Шахтер — Ильвес букмекеры оценивают коэффициентом 1.20.
Ничья имеет коэффициент 6.50, а вот на победу Ильвеса ставки принимают с показателем 19.00.
Подготовка к матчу Шахтер — Ильвес
Готовясь к поединку, горняки провели два контрольных матча в рамках сборов в Словении. Они победили хорватскую Горицу со счетом 1:0 и сыграли вничью 1:1 с чешским Словацко.
А вот Ильвес не прерывал сезон и сейчас активно выступает в чемпионате Финляндии, занимает третью позицию в турнирной таблице.
Матч Шахтер — Ильвес состоится 10 июля, а ответный матч запланирован на 17 июля в финском Тампере.