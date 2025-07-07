Шахтер — Ильвес: где смотреть матч Лиги Европы и кто фаворит по прогнозам букмекеров

После летнего межсезонья донецкий клуб начинает новую еврокубковую кампанию — с новым тренером, обновленным составом и большими амбициями.

О том, где состоится игра Шахтер — Ильвес и дате матча, узнавайте в нашем материале.

Шахтер — Ильвес: когда состоится матч

В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер сыграет второй матч под руководством Арды Турана.

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Соперником в матче Шахтер — Ильвес станет клуб из Финляндии, а поединок состоится в столице Словении — Любляне, на стадионе Стожица.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер — Ильвес станет дебютом украинского клуба против представителя Финляндии в еврокубках.

Шахтер — Ильвес трансляция и где смотреть матч

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ. Именно этот канал покажет игру Шахтер — Ильвес в Украине.

На матче будет работать нидерландская бригада арбитров.

Главный рефери — 32-летний Марк Нагтегаал, которому на линиях будут ассистировать соотечественники Йохан Балдер и Рой де Нас. Четвертый арбитр — Робин Хенсгенс.

За систему VAR будет отвечать Ричард Мартенс, помогать ему будет еще один голландец — Эрвин Бланк.

Шахтер — Ильвес: прогноз букмекеров

В прогнозе на матч Шахтер — Ильвес уверенным фаворитом считается украинский клуб.

Вероятность победы донецкого клуба в матче Шахтер — Ильвес букмекеры оценивают коэффициентом 1.20.

Ничья имеет коэффициент 6.50, а вот на победу Ильвеса ставки принимают с показателем 19.00.

Подготовка к матчу Шахтер — Ильвес

Готовясь к поединку, горняки провели два контрольных матча в рамках сборов в Словении. Они победили хорватскую Горицу со счетом 1:0 и сыграли вничью 1:1 с чешским Словацко.

А вот Ильвес не прерывал сезон и сейчас активно выступает в чемпионате Финляндии, занимает третью позицию в турнирной таблице.

Матч Шахтер — Ильвес состоится 10 июля, а ответный матч запланирован на 17 июля в финском Тампере.

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