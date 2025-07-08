Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: кто будет играть и где смотреть матчи полуфинала

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу в США приближается к развязке. Из 32 команд, которые стартовали в турнире, в борьбе осталось только четыре. После четвертьфиналов, прошедших 4 и 5 июля, имеем полную картину полуфинала.

Кто будет участвовать в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу 2025 и где смотреть матчи, читайте в нашем материале.

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: пары

Первыми в 1/2 финала пробились Челси и Флуминенсе. Лондонцы минимально переиграли Палмейрас (2:1), а бразильцы с таким же счетом обыграли Аль-Хиляль.

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На следующий день к ним присоединились ПСЖ и Реал Мадрид. Оба матча выдались насыщенными.

ПСЖ сумел одолеть Баварию (2:0), хотя завершал игру вдесятером, а под конец — даже вдевятером. Несмотря на удаление и потенциальный пенальти, который арбитр отменил после просмотра VAR, парижане удержали преимущество. Для Баварии этот матч обернулся не только вылетом, но и серьезной травмой Джамала Мусиалы.

Реал уверенно начал матч против Боруссии, забив трижды до 90-й минуты. Но немцы неожиданно активизировались в компенсированное время и дважды попали в ворота, заставили мадридцев нервничать, и только сейв Куртуа после удара Забитцера спас “сливочных” от камбэка.

Команды, которые прошли в полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу 2025:

08 июля, 22:00 — Флуминенсе (Бразилия) — Челси (Англия)

09 июля, 22:00 — ПСЖ (Франция) — Реал Мадрид (Испания)

Финал клубного чемпионата мира 2025 пройдет 13 июля в Ист-Резерфорде на стадионе MetLife. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Клубный чемпионат мира: где смотреть полуфиналы

Трансляции всех матчей полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу обеспечивает Общественное Вещание.

Полуфиналы Клубного чемпионата мира по футболу 2025, где смотреть:

на телеканале Суспільне Спорт

на региональных каналах Суспільного

онлайн на сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт

а также на платформе MEGOGO

Дополнительно все матчи можно увидеть на DAZN, но без украинского комментирования

Легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера пригласили принять участие в полуфиналах и финале Клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

80-летний американец будет озвучивать составы команд перед тремя решающими матчами турнира. Впервые он появится на поле уже сегодня, 8 июля, перед матчем Флуминенсе — Челси, начало которого запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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