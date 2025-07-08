ПСЖ — Реал Мадрид: где смотреть полуфинал КЧМ-2025 и прогнозы букмекеров

9 июля, в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025 по футболу сойдутся две большие команды — ПСЖ и мадридский Реал.

Где смотреть матч ПСЖ — Реал Мадрид и когда это можно сделать, читайте в материале Фактов ICTV.

Матч ПСЖ — Реал Мадрид: дата полуфинала КЧМ-2025

Матч состоится в среду, 9 июля, на арене MetLife Stadium в американском Ист-Резерфорде. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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Обе команды прошли непростой путь к этой стадии. ПСЖ выглядел убедительно на групповом этапе. Он разгромил Атлетико, обыграл Сиэтл Саундерз, хоть и неожиданно уступил Ботафого.

Чего ожидать от игры ПСЖ — Реал Мадрид: прогноз букмекеров

В плей-офф парижане не оставили шансов Интеру Майами, а затем одолели Баварию, причем заканчивали матч вдевятером. Французская команда демонстрирует сильную атакующую игру, при этом не избегая драматических моментов.

Реал тоже показал характер, поэтому в группе команда одержала две победы, а в плей-офф с минимальным преимуществом прошла Ювентус, а затем выдержала серьезное давление от дортмундской Боруссии. Испанцы играют сдержанно, часто навязывают сопернику свой темп, но и сами иногда оказываются на грани.

Что касается результатов игры ПСЖ — Реал Мадрид, то букмекеры несколько больше верят в парижан. Коэффициент на победу французов в основное время составляет 2,40, на ничью — 3,55, а на выигрыш Реала — 2,93.

Это противостояние выглядит довольно равным, однако может подарить яркий футбол. Победитель встречи выйдет в финал, где 13 июля встретится с одним из представителей пары Флуминенсе — Челси.

Матч ПСЖ — Реал Мадрид: где смотреть трансляцию

Матч ПСЖ — Реал можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале Суспільне Спорт, региональных каналах Суспільного, а также онлайн — на сайте и YouTube-канале вещателя. Комментировать игру будет Вадим Скичко.

Кроме того, игру покажет MEGOGO, а международная платформа DAZN будет транслировать поединок без украинской озвучки.

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