Финал Клубного чемпионата мира 2025: где смотреть трансляцию

После яркой и напряженной игры 8 июля стало известно имя первого финалиста Клубного чемпионата мира по футболу 2025.

Матч получился зрелищным и держал болельщиков в напряжении до финального свистка. Именно эта встреча определила первую команду, которая сыграет в финале на стадионе MetLife Stadium.

Когда финал Клубного чемпионата мира 2025 и где его смотреть, читайте в нашем материале.

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Кто попал в финал Клубного чемпионата мира 2025

Первым финалистом стал лондонский Челси, который накануне уверенно обыграл Флуминенсе. Уже сегодня вечером, 9 июля, определится второй финалист турнира. Во втором полуфинале сойдутся два европейских гранда — мадридский Реал и французский ПСЖ.

Флуминенсе не смог оказать достойного сопротивления Челси и покидает КЧМ-2025 на стадии полуфинала. Английский клуб уверенно победил со счетом 2:0, а главным героем вечера стал Жоау Педру. Это форвард, который только неделю назад перешел в лондонский клуб.

Уже на 18-й минуте полуфинала Жоау открыл счет, забив шикарный гол в дальнюю девятку. Он не стал праздновать, ведь является воспитанником Флуминенсе. До перерыва Челси контролировал игру, а Педру после перерыва сделал еще один удар и попал в угол от перекладины.

Флуминенсе пытался зацепиться, но лондонцы спокойно довели игру до победы. Челси выходит в финал Клубного чемпионата мира 2025, где ждет победителя пары ПСЖ — Реал.

Финал Клубного чемпионата мира 2025: когда состоится матч

С победителем сегодняшнего полуфинала — мадридским Реалом или французским ПСЖ — Челси сыграет в финале Клубного чемпионата мира.

Финальный матч КЧМ-2025 по футболу состоится 13 июля на арене MetLife Stadium в Ист-Резерфорде, которая вмещает 82 тыс. зрителей.

Финал Клубного чемпионата мира: где смотреть

Финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2025 можно смотреть на телеканале Суспільне Спорт, а также на региональных телеканалах Суспільного.

Прямая трансляция будет доступна онлайн — на сайте и YouTube-канале Суспільне Спорт, а также на платформе MEGOGO. Кроме того, все матчи турнира показывает сервис DAZN, правда, без украинского комментария.

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