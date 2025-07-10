Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты

Клубный чемпионат мира-2025 по футболу проходит в США с 15 июня.

Турнир играется в обновленном и расширенном формате с участием 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

Во время жеребьевки клубного чемпионата мира участников распределили на восемь групп по четыре команды в каждой. Согласно регламенту, в 1/8 финала вышли по две лучшие команды из каждого квартета.

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Факты ICTV предлагают полное расписание клубного чемпионата мира-2025 и результаты матчей.

Клубный чемпионат мира-2025: календарь

Групповой этап — 15-27 июня;

1/8 финала — 28 июня — 2 июля;

1/4 финала — 4-5 июля;

Полуфиналы — 8-9 июля;

Финал — 13 июля.

Клубный чемпионат мира 2025: расписание и результаты

Среди участников клубного ЧМ-2025 три клуба, в которых выступают украинские футболисты.

Это мадридский Реал, за который играет Андрей Лунин, португальская Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин и ФК Лос-Анджлес с Артемом Смоляковым.

Клубный ЧМ-2025: финал

Воскресенье, 13 июля

22:00 Челси (Англия) – ПСЖ (Франция).

Клубный ЧМ-2025: 1/2 финала

Вторник, 8 июля

Флуминенсе (Бразилия) – Челси (Англия) — 0:2.

Среда, 9 июля

ПСЖ (Франция) – Реал (Испания) — 4:0.

Клубный ЧМ-2025: 1/4 финала

Пятница, 4 июля

Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 2:1.

Суббота, 5 июля

Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия) — 1:2;

(Англия) — 1:2; ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия) — 2:0;

— Бавария (Германия) — 2:0; Реал (Испания) — Боруссия Д (Германия) — 3:2.

Клубный ЧМ-2025: 1/8 финала: 1/8 финала

Суббота, 28 июня

Палмейрас (Бразилия) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0;

(Бразилия) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0; Бенфика (Португалия) — Челси (Англия) — 1:4.

Воскресенье, 29 июня

ПСЖ (Франция) — Интер Майами (США) — 4:0;

(Франция) — Интер Майами (США) — 4:0; Фламенгу (Бразилия) — Бавария (Германия) — 2:4.

Понедельник, 30 июня

Интер (Италия) — Флуминенсе (Бразилия) — 0:2.

Вторник, 1 июля

Манчестер Сити (Англия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 3:4;

(Саудовская Аравия) — 3:4; Реал (Испания) — Ювентус (Италия) — 1:0.

Среда, 2 июля

Боруссия Д (Германия) — Монтеррей (Мексика) — 2:1.

Групповой этап клубного ЧМ-2025

Воскресенье, 15 июня

Группа А: Аль-Ахли (Египет) — Интер Майами (США) — 0:0;

Группа С: Бавария (Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 10:0;

(Германия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 10:0; Группа В: ПСЖ (Франция) — Атлетико (Испания) — 4:0.

Понедельник, 16 июня

Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Порту (Португалия) — 0:0;

Группа В: Ботафогу (Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США) — 2:1;

(Бразилия) — Сиэтл Саундерз (США) — 2:1; Группа D: Челси (Англия) — Лос-Анджелес (США) — 2:0;

Вторник, 17 июня

Группа С: Бока Хуниорс (Аргентина) — Бенфика (Португалия) — 2:2;

Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Эсперанс (Тунис) — 2:0;

(Бразилия) — Эсперанс (Тунис) — 2:0; Группа F: Флуминенсе (Бразилия) — Боруссия Д (Германия) — 0:0;

Группа E: Ривер Плейт (Аргентина) — Урава Ред Даймондс (Япония) — 3:1.

Среда, 18 июня

Группа F: Ульсан (Южная Корея) — Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — 0:1;

(ЮАР) — 0:1; Группа E: Монтеррей (Мексика) — Интер (Италия) -1:1;

Группа G: Манчестер Сити (Англия) — Видад (Марокко) — 2:0;

(Англия) — Видад (Марокко) — 2:0; Группа H: Реал (Испания) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 1:1.

Четверг, 19 июня

Группа H: Пачука (Мексика) — Зальцбург (Австрия) — 1:2;

(Австрия) — 1:2; Группа G: Аль-Айн (ОАЭ) — Ювентус (Италия) — 0:5.

(Италия) — 0:5. Группа А: Палмейрас (Бразилия) — Аль-Ахли (Египет) — 2:0;

(Бразилия) — Аль-Ахли (Египет) — 2:0; Группа А: Интер Майами (США) — Порту (Португалия) — 2:1.

Пятница, 20 июня

Группа В: Сиэтл Саундерз (США) — Атлетико (Испания) — 1:3;

(Испания) — 1:3; Группа В: ПСЖ (Франция) — Ботафогу (Бразилия) — 0:1;

(Бразилия) — 0:1; Группа С: Бенфика (Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 6:0;

(Португалия) — Окленд Сити (Новая Зеландия) — 6:0; Группа D: Фламенгу (Бразилия) — Челси (Англия) — 3:1.

Суббота, 21 июня

Группа D: Лос-Анджелес (США) — Эсперанс (Тунис) — 0:1;

(Тунис) — 0:1; Группа С: Бавария (Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 2:1;

(Германия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 2:1; Группа F: Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Боруссия Д (Германия) — 3:4;

(Германия) — 3:4; Группа E: Интер (Италия) — Урава Ред Даймондс (Япония) — 2:1.

Воскресенье, 22 июня

Группа F: Флуминенсе (Бразилия) — Ульсан (Южная Корея) — 4:2;

(Бразилия) — Ульсан (Южная Корея) — 4:2; Группа E: Ривер Плейт (Аргентина) — Монтеррей (Мексика) — 0:0;

Группа G: Ювентус (Италия) — Видад (Марокко) — 1:4;

(Италия) — Видад (Марокко) — 1:4; Группа H: Реал (Испания) — Пачука (Мексика) — 1:3.

Понедельник, 23 июня

Группа H: Зальцбург (Австрия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — 0:0;

Группа G: Манчестер Сити (Англия) — Аль-Айн (ОАЭ) — 6:0.

(Англия) — Аль-Айн (ОАЭ) — 6:0. Группа В: Атлетико (Испания) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0;

(Испания) — Ботафогу (Бразилия) — 1:0; Группа В: Сиэтл Саундерз (США) — ПСЖ (Франция) — 0:2.

Вторник, 24 июня

Группа А: Интер Майами (США) — Палмейрас (Бразилия) — 2:2;

Группа А: Порту (Португалия) — Аль-Ахли (Египет) — 4:4;

Группа С: Бенфика (Португалия) — Бавария (Германия) — 1:0;

(Португалия) — Бавария (Германия) — 1:0; Группа С: Окленд Сити (Новая Зеландия) — Бока Хуниорс (Аргентина) — 1:1.

Среда, 25 июня

Группа D: Эсперанс (Тунис) — Челси (Англия) — 0:3;

(Англия) — 0:3; Группа D: Лос-Анджелес (США) — Фламенгу (Бразилия) — 1:1;

Группа F: Боруссия Д (Германия) — Ульсан (Южная Корея) — 1:0;

(Германия) — Ульсан (Южная Корея) — 1:0; Группа F: Мамелоди Сандаунз (ЮАР) — Флуминенсе (Бразилия) — 0:0.

Четверг, 26 июня

Группа E: Интер (Италия) — Ривер Плейт (Аргентина) — 2:0;

(Италия) — Ривер Плейт (Аргентина) — 2:0; Группа E: Урава Ред Даймондс (Япония) — Монтеррей (Мексика) — 0:4;

Группа G: Видад (Марокко) — Аль-Айн (ОАЭ) — 1:2;

(ОАЭ) — 1:2; Группа G: Ювентус (Италия) — Манчестер Сити (Англия) — 2:5.

Пятница, 27 июня

Группа H: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Пачука (Мексика) — 2:0;

(Саудовская Аравия) — Пачука (Мексика) — 2:0; Группа H: Зальцбург (Австрия) — Реал (Испания) — 0:3.

Напомним, последним участником клубного чемпионата мира 2025 года стал американский ФК Лос-Анджелес.

Клуб украинца Артема Смолякова разыграл путевку в матче против Клуба Америка после того, как организаторы отстранили от соревнований мексиканский Леон, поскольку тот нарушил правила ФИФА из-за владельцев команды.

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