Ответный матч Ильвес — Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров

В четверг, 10 июля, в словенской Любляне донецкий Шахтер начал европейский сезон матчем против финского Ильвеса. Поединок, который состоялся на стадионе Стожице, завершился уверенной победой горняков со счетом 6:0.

Когда состоится ответный матч Ильвес — Шахтер и где смотреть трансляцию, читайте в нашем материале.

Итоги первого матча между Шахтером и Ильвесом

Уже на 25-й минуте украинская команда открыла счет: после точной передачи Кевина в штрафную площадь соперника, Алиссон Сантана обыграл вратаря и без проблем поразил пустые ворота 1:0.

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В конце первого тайма Шахтер увеличил преимущество, поэтому Кауан Элиас использовал подачу с углового от Алиссона и точно пробил головой 2:0.

В начале второго тайма Алиссон сумел опередить защитника Ильвеса в борьбе за мяч и пробил между ног вратаря 3:0. На 74-й минуте дончане забили четвертый гол: после удара Алиссона мяч отскочил к Кевину, который оформил забитый мяч в пустые ворота.

В завершающие десять минут Шахтер забил еще дважды. Голы на счету Педриньо и Невертона, который установил итоговый счет 6:0.

Матч состоялся в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Разгромная победа “горняков” стала второй по масштабу в истории еврокубков команды. Самый крупный счет — 7:0 над белорусским БАТЭ в групповом этапе Лиги чемпионов 2014/15.

Ильвес — Шахтер: когда состоится ответный матч

Ответный матч Ильвес — Шахтер состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени, на стадионе финского клуба Tammelan Stadion.

Победитель двухматчевого противостояния получит право продолжить борьбу во втором раунде квалификации против турецкого Бешикташа.

Ильвес — Шахтер: трансляция второй игры

Болельщики в Украине смогут посмотреть поединок в прямом эфире на телеканале УПЛ ТВ, который официально транслирует матчи украинских клубов в еврокубках.

Кроме телевизионной трансляции, игра будет доступна на OTT-платформе Megogo.

Ильвес — Шахтер: прогноз на ответный матч

От ответного матча Ильвес — Шахтер, букмекеры не ожидают победы клуба из Финляндии. После разгромной победы Шахтера 6:0 вряд ли кто-то ждет неожиданностей в ответной игре.

На победу горняков дают коэффициент 1.31. А вот у Ильвеса практически нет шансов, поэтому коэффициент на их победу составляет 8.7. Ничья тоже не очень вероятна, коэффициент 5.3.

В общем букмекеры настроены достаточно уверенно, так что повторный матч вряд ли будет сильно отличаться от первой встречи и Шахтер продолжит движение дальше. Но футбол дело непредсказуемое, поэтому Ильвес еще может попытаться удивить. Хотя пока что все ожидают что донецкая команда будет доминировать и в этой игре.

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