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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Бокс Усик – Дюбуа: украинец отправился в Лондон

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Александр Усик — чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе (23-0, 14 КО) официально завершил тренировочный лагерь накануне реванша с британцем Даниэлем Дюбуа.

Бокс Усик — Дюбуа

Об этом украинский боксер сообщил в своем Instagram.

Вместе с командой украинский боксер отправился в Лондон, где уже 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли бокс Усик- Дюбуа.

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Фото: Скриншот

Их первый бой прошел 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, где Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Интерес к реваншу чрезвычайно высок за первые три дня после открытия продаж болельщики раскупили 65 тысяч билетов на 90-тысячную арену.

Между тем букмекеры принимают ставки на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

На кону поединка будут стоять главные чемпионские пояса, которыми владеет украинец, — WBO, WBA и IBO, а также титул IBF, который имеет британец.

По мнению букмекеров, фаворитом второго боя Усик — Дюбуа является украинский боксер.

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