38 лет – не старость: Усик ответил насчет упреков из-за возраста перед реваншем с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что возраст не станет для него преградой для победы над обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Об этом украинский боксер сказал на финальной пресс-конференции перед боем на арене Уэмбли в Лондоне.

Усик – Дюбуа 2: Александр о своем возрасте

У Усика спросили на пресс-конференции, не считает ли он, что его возраст может помешать ему одержать победу над Дюбуа, который моложе его на 11 лет.

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– Послушайте, я уважаю этого парня, он молод. Он мотивирован, но я тоже. Я не старый. 38 лет — это не старик. Посмотрим в субботу, — сказал Усик.

Александр добавил, что верит в то, что ему удастся остановить Дюбуа и стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Усик также отметил важность поединка против Дюбуа для него, его команды и всей Украины.

– Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня, — подчеркнул боксер.

После пресс-конференции боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.

На финальную пресс-конференцию Александр Усик прибыл в образе, что является отсылкой к гетману Павлу Скоропадскому.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между 38-летним Александром Усиком и 27-летним Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В андеркарде реванша Усик — Дюбуа запланировано пять боев, два из которых с участием украинцев Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.

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