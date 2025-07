38 лет – не старость: Усик ответил насчет упреков из-за возраста перед реваншем с Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик считает, что возраст не станет для него преградой для победы над обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Об этом украинский боксер сказал на финальной пресс-конференции перед боем на арене Уэмбли в Лондоне.

У Усика спросили на пресс-конференции, не считает ли он, что его возраст может помешать ему одержать победу над Дюбуа, который моложе его на 11 лет.

Александр добавил, что верит в то, что ему удастся остановить Дюбуа и стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Усик также отметил важность поединка против Дюбуа для него, его команды и всей Украины.

– Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня, — подчеркнул боксер.

После пресс-конференции боксеры устроили традиционную дуэль взглядов.

