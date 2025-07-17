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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Шахтер прошел Ильвес в квалификации Лиги Европы и готовится к Бешикташу

ФК Шахтар

Донецкий Шахтер прошел во второй раунд квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. По сумме двух матчей подопечные Арды Турана одолели финский Ильвес Тампере со счетом 6:0.

Первый матч команды на прошлой неделе завершился разгромной победой Шахтера 6:0, а вот в ответном матче в Финляндии голов болельщики не увидели.

Ильвес – Шахтер: как прошел матч

Ответный матч Ильвес – Шахтер состоялся на стадионе Таммела в финском городе Тампере и завершился ничьей со счетом 0:0.

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Горняки доминировали на поле в обоих таймах, как по владению мячом, так и по количеству нанесенных ударов.

В целом подопечные Турана били по воротам соперников 17 раз, три из которых в створ, тогда как хозяева лишь дважды беспокоили голкипера горняков Дмитрия Ризныка.

Таким образом, благодаря убедительной победе в первой игре Шахтер шагает во второй раунд квалификации Лиги Европы. Следующим соперником горняков станет турецкий Бешикташ.

Матчи против черных орлов во втором отборочном раунде ЛЕ состоятся 24 и 31 июля. Победитель пройдет в третий этап отбора, а команда, которая проиграет, продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.

Ильвес после поражения от Шахтера сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций с нидерландским АЗ Алкмаром.

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Руслан Ротань

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