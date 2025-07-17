Шахтер прошел Ильвес в квалификации Лиги Европы и готовится к Бешикташу
Донецкий Шахтер прошел во второй раунд квалификации Лиги Европы сезона-2025/26. По сумме двух матчей подопечные Арды Турана одолели финский Ильвес Тампере со счетом 6:0.
Первый матч команды на прошлой неделе завершился разгромной победой Шахтера 6:0, а вот в ответном матче в Финляндии голов болельщики не увидели.
Ильвес – Шахтер: как прошел матч
Ответный матч Ильвес – Шахтер состоялся на стадионе Таммела в финском городе Тампере и завершился ничьей со счетом 0:0.
Горняки доминировали на поле в обоих таймах, как по владению мячом, так и по количеству нанесенных ударов.
В целом подопечные Турана били по воротам соперников 17 раз, три из которых в створ, тогда как хозяева лишь дважды беспокоили голкипера горняков Дмитрия Ризныка.
Таким образом, благодаря убедительной победе в первой игре Шахтер шагает во второй раунд квалификации Лиги Европы. Следующим соперником горняков станет турецкий Бешикташ.
Матчи против черных орлов во втором отборочном раунде ЛЕ состоятся 24 и 31 июля. Победитель пройдет в третий этап отбора, а команда, которая проиграет, продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.
Ильвес после поражения от Шахтера сыграет во втором отборочном раунде Лиги конференций с нидерландским АЗ Алкмаром.