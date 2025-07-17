Усик — Дюбуа 2: какие гонорары получат боксеры за реванш

19 июля 2025 года на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года — реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Этот бой станет второй попыткой спортсменов выяснить, кто же достоин владеть всеми главными титулами в супертяжелом весе. На кону поединка Усик Дюбуа 2 звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте и беспрецедентные суммы гонораров.

Сколько заработает Усик за бой реванш с Дюбуа и какие гонорары боксеров, читайте в нашем материале.

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Усик — Дюбуа: сколько заработают боксеры

За бой реванш Усик — Дюбуа гонорары боксеров не одинаковы. Общий гонорар Усик — Дюбуа составит 150 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 203,5 миллиона долларов США.

Основная часть этой суммы достанется украинцу. Он получит 132,28 миллиона долларов, что составляет 65% от общего фонда.

Сколько денег получит Дюбуа: гонорар за бой с Усиком

Обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа, получит 71,22 миллиона долларов (35%). Для обоих бойцов это будут самые большие гонорары в карьере. До этого самым высоким заработком Усика были 114 миллионов долларов за реванш с Тайсоном Фьюри, тогда как Дюбуа за бой против Энтони Джошуа в 2024 году заработал около 15 миллионов долларов.

Инфографика Факты ICTV: Гонорары Даниэля Дюбуа

Почему гонорары Усика и Дюбуа за бой реванш не одинаковы

Такой перекос за поединок Усик Дюбуа 2 в гонорарах объясняется статусом украинца. Усик выходит на реванш как обладатель трех титулов — WBA, WBO и WBC. Его доминирование в дивизионе и рыночная стоимость значительно выше, чем у соперника.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал соперника в девятом раунде и уверенно защитил свои чемпионские пояса.

Теперь же Дюбуа получит шанс на реванш на домашнем для себя ринге, в Лондоне. Поединок будут транслировать в более чем 100 странах мира, и он станет лишь вторым случаем в истории бокса, когда на кону будут стоять все четыре главных чемпионских пояса в супертяжелом дивизионе.

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