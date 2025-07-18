Даниэль Дюбуа: спортивный путь Динамита и самые яркие победы

Даниэль Дюбуа, также известный как “Динамит” или “Трипл Д”, — британский профессиональный боксер. С момента дебюта в профессиональном боксе в 2017 году Дюбуа выступает под руководством известного промоутера Фрэнка Уоррена и в рамках компании Queensberry Promotions.

Факты ICTV узнавали, кто Дюбуа по национальности и каковы его физические данные.

Даниэль Дюбуа: сколько лет и где родился

Спортсмен родился 6 сентября 1997 года в Лондоне, Англия. По национальности британец и является гражданином Великобритании. Сейчас ему 27 лет.

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Отец Даниэля, Стэнли Дюбуа, воспитывал его и его братьев и сестер в суровых условиях, заставляя выполнять тяжелые физические упражнения, что оставило заметные следы на руках парня. Такой строгий подход к воспитанию помог сформировать в Даниэле дисциплину и преданность боксу. Он не проходил через период бунтарства, поскольку воспитание было направлено на достижение успеха в спорте.

Боксер Даниэль Дюбуа: биография и физические данные

Сейчас Дюбуа имеет 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения. Он является одним из самых перспективных боксеров в супертяжелом весе, занимая первое место среди британских боксеров и второе место среди супертяжеловесов в мире.

Основные данные боксера:

Вес Дюбуа — 112,7 кг

Рост — 196 см

Размах рук — 198 см

Тренер — Дон Чарльз

Стиль — ориентированный на нокаут

Процент нокаутов — 95,45%

22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения

Даниэль Дюбуа: личная жизнь

Даниэль Дюбуа активно ведет социальные сети, в частности Instagram, где делится моментами с тренировок и личной жизни. Он также активно взаимодействует с фанатами и поддерживает связь с семьей через эти платформы.

Несмотря на свою публичную карьеру, Дюбуа сохраняет приватность в отношении личной жизни, не разглашая подробностей об отношениях или личных делах. Он сосредоточен на своей карьере и развитии в боксе.

Ключевые бои и достижения боксера

Одним из важных моментов в карьере Дюбуа стал бой с Джо Джойсом 28 ноября 2020 года, на котором он пытался завоевать титулы BBBofC British Heavy, Commonwealth Boxing Council Heavy, EBU European Heavy, WBC Silver Heavy и WBO International Heavyweight. После 10 раундов боя, Дюбуа был вынужден сложить руки из-за серьезного повреждения левого глаза от точного удара Джойса.

Несмотря на это, Дюбуа уже успел достичь значительных высот в карьере, став самым молодым британским чемпионом в супертяжелом весе, когда завоевал титул чемпиона Великобритании в 2019 году, всего в 21 год.

Он также держал титулы WBA (Regular) в 2022-2023 годах и с 2024 года является чемпионом мира по версии IBF.

Стиль боя Даниэля Дюбуа

Дюбуа славится невероятной силой удара, являющейся его главным оружием на ринге. Его стиль бокса включает агрессивное наступление с постоянным давлением на противников, заставляя их совершать ошибки, которые он использует для достижения победы. Кроме мощного удара, он также обладает техническими навыками, включая точный джеб, который позволяет ему ставить комбинации ударов и держать соперников на расстоянии.

Достижения и титулы:

Титул чемпиона Великобритании в 2019 году.

Титул чемпиона WBA (Regular) в 2022-2023 годах.

Титул чемпиона IBF в 2024 году.

Нокаут года по версии Ring в 2024 году, когда он одержал победу над Энтони Джошуа.

Дюбуа также известен своей выносливостью, сохраняя высокий уровень энергии и агрессии даже на поздних этапах боя.

Джерело: Queensberry Promotions

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