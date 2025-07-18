Екатерина Усик показала нежные фото с мужем перед его боем с Дюбуа
Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, поделилась трогательными снимками с фотосессии со своим мужем.
Совместные фотографии она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Екатерина Усик показала совместные фото с мужем
Жена украинского боксера уже прибыла в Лондон, о чем сообщила в сториз, публикуя различные короткие видео и фото с Туманного Альбиона.
А непосредственно в заметке она поделилась трогательными снимками с Александром, на которых она в объятиях мужа.
На снимках Александр позировал в белой футболке бренда Эльвиры Гасановой DAMIRLI, созданной в сотрудничестве с ДТЭК. Екатерина Усик на фото была в черной майке и шортах, а на некоторых кадрах одета сверху в белую рубашку.
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Пост с фото на странице Екатерины набрал уже более 59 тыс. лайков. Пользователи также выразили свое восхищение нежными снимками пары:
- Эти фотографии свидетельство живой любви;
- Невероятные;
- Любуюсь вами;
- Любовь.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли.
На кону боя — четыре основных пояса: титулы WBA, WBC и WBO, которыми владеет Усик, и пояс IBF Дюбуа.
Факты ICTV рассказывали, кто покажет бой Усик — Дюбуа 2 в Украине и когда смотреть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Фото: Екатерина Усик