Екатерина Усик показала нежные фото с мужем перед его боем с Дюбуа

Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, поделилась трогательными снимками с фотосессии со своим мужем.

Совместные фотографии она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Екатерина Усик показала совместные фото с мужем

Жена украинского боксера уже прибыла в Лондон, о чем сообщила в сториз, публикуя различные короткие видео и фото с Туманного Альбиона.

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А непосредственно в заметке она поделилась трогательными снимками с Александром, на которых она в объятиях мужа.

На снимках Александр позировал в белой футболке бренда Эльвиры Гасановой DAMIRLI, созданной в сотрудничестве с ДТЭК. Екатерина Усик на фото была в черной майке и шортах, а на некоторых кадрах одета сверху в белую рубашку.

View this post on Instagram A post shared by Екатерина Усик (@usyk_kate1505)

Пост с фото на странице Екатерины набрал уже более 59 тыс. лайков. Пользователи также выразили свое восхищение нежными снимками пары:

Эти фотографии свидетельство живой любви;

Невероятные;

Любуюсь вами;

Любовь.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли.

На кону боя — четыре основных пояса: титулы WBA, WBC и WBO, которыми владеет Усик, и пояс IBF Дюбуа.

Факты ICTV рассказывали, кто покажет бой Усик — Дюбуа 2 в Украине и когда смотреть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Фото: Екатерина Усик

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