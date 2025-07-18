Васкес покинул Реал: на прощальную церемонию пришли лишь Лунин и Мбаппе

34-летний испанский футболист Лукас Васкес официально покинул мадридский Реал. Последним турниром в футболке сливочных для него стал клубный чемпионат мира-2025.

Реал устроил торжественную церемонию прощания с футболистом, но из основного состава ее посетили лишь два футболиста — украинский голкипер Андрей Лунин и французский форвард Килиан Мбаппе.

Лунин и Мбаппе на прощальной церемонии Васкеса

Мадридский клуб организовал официальную прощальную церемонию с Васкесом в помещении Вальдебебас, где расположена тренировочная база сливочных.

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Лукас Васкес покидает команду после десяти проведенных лет на Сантьяго Бернабеу. Вместе со сливочными он выиграл 23 титула, в том числе пять кубков Лиги чемпионов.

Только двое футболистов Реала прервали свой отпуск и посетили церемонию своего одноклубника. Это сделали Килиан Мбаппе и Андрей Лунин.

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Также мероприятие посетил бывший бразильский игрок блаугранас Марсело.

– Лукас Васкес — образец и как игрок, и как человек! Удачи тебе на новом этапе, пусть все идет хорошо, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Мы будем скучать по тебе, — написал Лунин в соцсети Instagram, опубликовав совместное фото.

Также сообщение сделал и Мбаппе, отметив, что ему было очень приятно делить с испанцем раздевалку в этом сезоне.

– Ты всегда был рядом со мной от первого до последнего дня. Легенда на поле и вне его лучшего клуба мира, я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Спасибо за все Лукас, — написал Килиан.

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Кто такой Лукас Васкес

Лукас Васкес присоединился к структуре Реала в 2007 году, будучи 16-летним подростком. Летом 2014 года он перешел в Эспаньол на правах аренды.

А в следующем сезоне ему удалось закрепиться в основе Реала. Он также неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Всего за Реал он провел 402 матча. Кроме пяти трофеев Лиги чемпионов, он также выиграл с командой пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, четыре титула Ла Лиги, один Кубок Испании и четыре Суперкубка страны.

Реал вернется к предсезонным тренировкам примерно через две недели, а 19 августа сливочные сыграют с Осасуной.

Что касается Васкеса, то он еще не определился со своим новым клубом. СМИ писали, что он отказался от возвращения в Эспаньол. Сейчас испанец предложения из Катара и от турецкого Фенербахче.

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