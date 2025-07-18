Свет против тьмы: Усик, Пивоваров и Korolova выпустили совместный трек
Накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся официальный релиз трека Fight for life.
Исполнителями композиции стали певец Артем Пивоваров, ди-джей Korolova и боксер Александр Усик.
Pivovarov x Korolova — Fight for Life (feat. Usyk): смотрите видео
За день до боя-реванша Усик – Дюбуа 2 на YouTube появился клип на песню Fight for life.
– Мы объединились в этом мощном сотрудничестве, чтобы донести важные сообщения до мира. Эта история об извечной борьбе между светом и тьмой. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которой украинцы противостоят всем вызовам в нелегкой борьбе, — заявил Пивоваров.
Авторами текста песни выступили Пивоваров и Усик. Также использована поэзия Владимира Свидзинского.
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В центре сюжета клипа Fight for life три персонажа: Усик как воин-искатель, Королева как олицетворение вдохновения и гармонии, а Пивоваров как источник высшей энергии.
Отметим, что это не первая коллаборация боксера и певца. В декабре 2024 года перед боем-реваншем с Фьюри Александр тренировался под выступление вживую Артема, который исполнил несколько своих хитов.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на арене Уэмбли.
На кону боя — четыре основных пояса: титулы WBA, WBC и WBO, которыми владеет Усик, и пояс IBF Дюбуа.