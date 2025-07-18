Что известно об Александре Усике: рост, размах рук и другие данные
19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года — бой между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа. Этот поединок станет реваншем, ведь Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.
Победитель боя получит статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Факты ICTV рассказывают, что известно об украинском боксере, росте и весе Александра Усика, а также достижениях за спортивную карьеру.
Александр Усик: рост и вес боксера
Украинский боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. То есть возраст Усика — 38 лет.
Усик — левша. Его бывший соперник Энтони Джошуа после двух поражений от Александра заявил, что его побил один из лучших левшей в мире.
Основные факты и биометрические данные:
- прозвище — Кот;
- боевая стойка — левша;
- рост Усика — 191 см;
- размах рук — 198 см;
- вес Усика — 102 кг.
Для поклонников бокса и Усика интересным фактом может стать то, что некоторые антропометрические данные Усика сопоставимы с данными легенды бокса Мухаммеда Али. Речь идет о росте и размахе рук — у обоих они идентичны.
За свою профессиональную спортивную карьеру Александр Усик провел 23 поединка. 14 боев украинец закончил досрочно. Правда, в супертяжелом весе Усик провел пока только семь поединков.
Чемпионом мира в хевивейте Усик стал после победы над британцем Энтони Джошуа. В бою-реванше украинец защитил свой титул. В бою против Тайсона Фьюри он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, первым в эпоху четырех поясов.
Победы и титулы Усика
- чемпион Европы по боксу 2008 года;
- чемпион мира по боксу 2011 года;
- чемпион Олимпийских игр-2012;
- абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (2018-2019) и супертяжелом весе (2024);
- чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2016-2019), WBC (2018-2019), IBF (2018-2019), WBA (Super) (2018-2019),
- победитель Всемирной боксерской суперсерии (2018),
- пояс журнала The Ring в тяжелом весе (2018-2019),
- чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2021-сейчас), IBF (2021-2024), WBA (Super) (2021- сейчас), WBC (2024-сейчас).
Александр Усик: что известно о боксере
Родители Александра Усика родом с севера Украины, хотя сам он родился в АР Крым. Его мать родом из Черниговской области, а отец — из Сумской области.
С детства Александр посещал футбольную школу симферопольской Таврии, но футбольная карьера Александра не сложилась. В 15 лет начал заниматься боксом.
В открытых источниках можно найти, что родители Усика не были религиозными, но он под влиянием бабушки перешел в православие.
Интересно, что он учился в школе №34 в Симферополе, где также училась его будущая жена Екатерина.
У Александра и Екатерины в браке родилось четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария. В четвертый раз Усик стал отцом в январе 2024 года.
Поскольку боксер готовился к бою с Фьюри, который должен был сначала состояться в феврале, то не присутствовал на выписке жены из роддома.