Что известно об Александре Усике: рост, размах рук и другие данные

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года — бой между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа. Этот поединок станет реваншем, ведь Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

Победитель боя получит статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Факты ICTV рассказывают, что известно об украинском боксере, росте и весе Александра Усика, а также достижениях за спортивную карьеру.

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Александр Усик: рост и вес боксера

Украинский боксер родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. То есть возраст Усика — 38 лет.

Усик — левша. Его бывший соперник Энтони Джошуа после двух поражений от Александра заявил, что его побил один из лучших левшей в мире.

Основные факты и биометрические данные:

прозвище — Кот;

боевая стойка — левша;

рост Усика — 191 см;

размах рук — 198 см;

вес Усика — 102 кг.

Для поклонников бокса и Усика интересным фактом может стать то, что некоторые антропометрические данные Усика сопоставимы с данными легенды бокса Мухаммеда Али. Речь идет о росте и размахе рук — у обоих они идентичны.

За свою профессиональную спортивную карьеру Александр Усик провел 23 поединка. 14 боев украинец закончил досрочно. Правда, в супертяжелом весе Усик провел пока только семь поединков.

Чемпионом мира в хевивейте Усик стал после победы над британцем Энтони Джошуа. В бою-реванше украинец защитил свой титул. В бою против Тайсона Фьюри он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, первым в эпоху четырех поясов.

Победы и титулы Усика

чемпион Европы по боксу 2008 года;

чемпион мира по боксу 2011 года;

чемпион Олимпийских игр-2012;

абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (2018-2019) и супертяжелом весе (2024);

чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO (2016-2019), WBC (2018-2019), IBF (2018-2019), WBA (Super) (2018-2019),

победитель Всемирной боксерской суперсерии (2018),

пояс журнала The Ring в тяжелом весе (2018-2019),

чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2021-сейчас), IBF (2021-2024), WBA (Super) (2021- сейчас), WBC (2024-сейчас).

Александр Усик: что известно о боксере

Родители Александра Усика родом с севера Украины, хотя сам он родился в АР Крым. Его мать родом из Черниговской области, а отец — из Сумской области.

С детства Александр посещал футбольную школу симферопольской Таврии, но футбольная карьера Александра не сложилась. В 15 лет начал заниматься боксом.

В открытых источниках можно найти, что родители Усика не были религиозными, но он под влиянием бабушки перешел в православие.

Интересно, что он учился в школе №34 в Симферополе, где также училась его будущая жена Екатерина.

У Александра и Екатерины в браке родилось четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария. В четвертый раз Усик стал отцом в январе 2024 года.

Поскольку боксер готовился к бою с Фьюри, который должен был сначала состояться в феврале, то не присутствовал на выписке жены из роддома.

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