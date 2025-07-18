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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
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Жара, фанаты и донаты: как прошло взвешивание перед боем Усик — Дюбуа 2

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

В субботу, 19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли состоится грандиозный вечер бокса. Ожидается бой за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелой весовой категории между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Ведущий программы Факты ICTV Андрей Ковальский в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал о том, как готовится бой между Усиком и Дюбуа.

Как готовится бой между Усик-Дюбуа в Лондоне

— На самом деле атмосфера здесь очень жаркая — это в прямом смысле. Здесь небольшое помещение и просто очень-очень много людей, — поделился Андрей Ковальский.

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По словам спортивного журналиста, на церемонию взвешивания разрешено было приходить фанатам и поклонникам бокса за обычный донат в три фунта.

— То, что привычно в Украине, для британцев довольно необычно, но они это делали. И донат в три фунта на благотворительный фонд именно Усика. Эти деньги потратят на помощь украинской армии, — поделился ведущий.

Сегодня на церемонии взвешивания боксер Даниэль Дюбуа вел себя совсем скромненько, отметил Ковальский.

— Не так, как обычно делают боксеры, особые британские, которые довольно-таки инклюзивные, пытаются провоцировать ссору или скандал, чтобы распиарить этот бой. Хотя этот бой не требует дополнительного пиара, потому что 90 тыс. билетов на Уэмбли были проданы задолго до этого поединка, — обратил внимание он.

Кроме этого, накануне состоялось предпоследнее очень важное событие — это пресс-конференция на Уэмбли.

Тогда Александр Усик пришел в образе гетмана Павла Скоропадского, чем удивил аудиторию, отметил Андрей Ковальский.

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Андрей КовальскийБоксДаніель ДюбуаАлександр Усиктелемарафон
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