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Тренеры Александра Усика: что о них известно

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли состоится один из самых громких боксерских поединков года — встреча Александра Усика и Даниэла Дюбуа. Это будет реванш, ведь в предыдущем бою украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

На кону титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поэтому победитель получит все главные пояса в этой категории.

Важную роль в достижениях украинского чемпиона сыграли его тренеры — Юрий Ткаченко и Сергей Лапин.

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Юрий Ткаченко — что известно о тренере Усика

Юрий Ткаченко — это заслуженный тренер Украины. Среди тех, кого он тренировал, были:

  • бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов;
  • бронзовый призер чемпионата мира Николай Буценко;
  • чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик и его тренер Егор Голуб.

С 1994 года Юрий Ткаченко работает тренером по боксу. С 2008 года он был тренером сборной команды Украины по боксу среди студентов.

В 2009 году под его руководством сборная команда МОН по боксу завоевала Кубок Украины в командном зачете.

С 2010 года Юрий Ткаченко был тренером сборной команды Украины по боксу среди мужчин.

Сейчас он является личным тренером чемпиона мира.

Сергей Лапин — что известно о тренере Усика

Сергей Лапин — это заслуженный тренер Украины. Он родился 14 мая 1962 года в Горьковской области (современная Нижегородская) на территории России.

В 1989 году Лапин переехал в Крым, где начал работать в отделении бокса Евпаторийской ДЮСШ.

Он тренировал спортивный клуб Таврия, был преподавателем Крымской республиканской школы высшего спортивного мастерства и тренером спортивного клуба Первый раунд в Симферополе.

В 2010 году получил образование в Запорожском национальном университете.

Среди тех, кого тренировал Сергей Лапин, были:

  • серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Сергей Доценко;
  • участник Олимпийских игр 2016 года Ботиржон Ахмедов.

Сейчас Сергей Лапин является директором промоутерской компании Usyk 17 Promotions.

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