Тренеры Александра Усика: что о них известно
19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли состоится один из самых громких боксерских поединков года — встреча Александра Усика и Даниэла Дюбуа. Это будет реванш, ведь в предыдущем бою украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
На кону титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поэтому победитель получит все главные пояса в этой категории.
Важную роль в достижениях украинского чемпиона сыграли его тренеры — Юрий Ткаченко и Сергей Лапин.
Юрий Ткаченко — что известно о тренере Усика
Юрий Ткаченко — это заслуженный тренер Украины. Среди тех, кого он тренировал, были:
- бронзовый призер чемпионата Европы Евгений Барабанов;
- бронзовый призер чемпионата мира Николай Буценко;
- чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик и его тренер Егор Голуб.
С 1994 года Юрий Ткаченко работает тренером по боксу. С 2008 года он был тренером сборной команды Украины по боксу среди студентов.
В 2009 году под его руководством сборная команда МОН по боксу завоевала Кубок Украины в командном зачете.
С 2010 года Юрий Ткаченко был тренером сборной команды Украины по боксу среди мужчин.
Сейчас он является личным тренером чемпиона мира.
Сергей Лапин — что известно о тренере Усика
Сергей Лапин — это заслуженный тренер Украины. Он родился 14 мая 1962 года в Горьковской области (современная Нижегородская) на территории России.
В 1989 году Лапин переехал в Крым, где начал работать в отделении бокса Евпаторийской ДЮСШ.
Он тренировал спортивный клуб Таврия, был преподавателем Крымской республиканской школы высшего спортивного мастерства и тренером спортивного клуба Первый раунд в Симферополе.
В 2010 году получил образование в Запорожском национальном университете.
Среди тех, кого тренировал Сергей Лапин, были:
- серебряный призер Олимпийских игр 2000 года Сергей Доценко;
- участник Олимпийских игр 2016 года Ботиржон Ахмедов.
Сейчас Сергей Лапин является директором промоутерской компании Usyk 17 Promotions.