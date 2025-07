Лапин едва не вылетел с ринга, но одержал победу и защитил пояса

Украинец Даниэль Лапин защитил титулы чемпиона мира по версии WBA Continental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе в бою против британца Льюиса Эдмондсона.

Бой состоялся в андеркарде Усик — Дюбуа 2, продлился все десять раундов и завершился победой украинца решением судей — 95:95, 96:94, 96:94.

Первый раунд прошел в разведке, но уже ближе к середине Лапин активизировался и несколько раз точно попал джебом в голову соперника. Во втором и третьем раундах бой был равным — оба боксера обменивались ударами, в частности Эдмондсон провел несколько точных левых атак.

Четвертый и пятый раунды прошли под контролем Лапина: он заставил британца отходить, прижал к канатам и несколько раз пробил в челюсть. В шестом Эдмондсон ответил, завершив раунд апперкотом. Лапин пытался прессинговать, но соперник постоянно клинчевал.

Седьмой раунд прошел менее активно — оба работали осторожнее, преимущественно по защите.

Зато в восьмом раунде стало горячо: Эдмондсон снова пошел в клинч, наваливаясь на украинца у канатов так сильно, что Лапин едва не вылетел с ринга.

