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Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

Лапин едва не вылетел с ринга, но одержал победу и защитил пояса

Даніель Лапін
Фото: Getty Images

Украинец Даниэль Лапин защитил титулы чемпиона мира по версии WBA Continental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе в бою против британца Льюиса Эдмондсона.

Бой состоялся в андеркарде Усик — Дюбуа 2, продлился все десять раундов и завершился победой украинца решением судей — 95:95, 96:94, 96:94.

Лапин победил Эдмондсона

Первый раунд прошел в разведке, но уже ближе к середине Лапин активизировался и несколько раз точно попал джебом в голову соперника. Во втором и третьем раундах бой был равным — оба боксера обменивались ударами, в частности Эдмондсон провел несколько точных левых атак.

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Четвертый и пятый раунды прошли под контролем Лапина: он заставил британца отходить, прижал к канатам и несколько раз пробил в челюсть. В шестом Эдмондсон ответил, завершив раунд апперкотом. Лапин пытался прессинговать, но соперник постоянно клинчевал.

Седьмой раунд прошел менее активно — оба работали осторожнее, преимущественно по защите.

Зато в восьмом раунде стало горячо: Эдмондсон снова пошел в клинч, наваливаясь на украинца у канатов так сильно, что Лапин едва не вылетел с ринга.

Лапін

Фото: Getty Images

Следующие два раунда прошли с меньшей интенсивностью. Боксеры обменивались ударами по защите, но в восьмом раунде Эдмондсон злоупотреблял клинчем, наваливаясь на украинца на канатах, едва не выбросив боксера за ринг.

В девятом раунде Лапин провел серию атак, оттеснив британца к канатам. Эдмондсон в последнем раунде тоже был активным и провел хорошую серию.

Факты ICTV ведут текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса на Уэмбли, где главным событием станет бой Усик — Дюбуа.

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