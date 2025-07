Украинец Сиренко потерпел первое поражение в карьере в андеркарде боя Усик – Дюбуа

Украинский боксер Владислав Сиренко потерпел поражение от британца Соломона Дакреса. Бой состоялся в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа 2 на арене Уэмбли.

Поединок длился десять запланированных раундов и завершился единогласной победой Дакреса со счетом 99:91, 98:92, 99:92.

На старте боя Сиренко был активнее, попадал джебами в лицо соперника. Однако в следующих раундах инициативу перехватил Дакрес, эффективно работая сериями, особенно по корпусу.

В пятом и шестом раундах точных ударов было еще больше с обеих сторон. В седьмом Дакрес несколько раз пробил в голову, а Сиренко попытался контратаковать, но безуспешно.

В восьмом раунде украинец зажал британца в углу и провел серию ударов, после одного из которых у соперника вылетела капа.

В финальных раундах активнее был Дакрес, что и позволило ему одержать победу по решению судей. Для Сиренко — это первое поражение на профессиональном ринге.

A stellar display from start to finish @SolomonDacres picks up a HUGE victory via unanimous decision

The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @daznboxing #UsykDubois2 | Wembley Stadium | NOW | #RiyadhSeason pic.twitter.com/9ZndPBKxGx

— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025