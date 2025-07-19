Усик – Дюбуа 2: может ли погода повлиять на исход сражения

На Уэмбли в Лондоне в субботу, 19 сентября, состоится долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Ведущий программы Факты ICTV Андрей Ковальский в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал о шансах обоих боксеров и какие факторы могут повлиять на исход поединка.

Усик – Дюбуа 2: прогноз на бой

По словам спортивного журналиста, шансы в поединке очень неравные. Он сказал, что говорил со многими экспертами перед поединком, в частности, с комментатором боя Владимиром Кобельковым. И все в один голос убеждены, что у Дюбуа шансов нет.

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– Я сейчас объясню вкратце, почему так. Дюбуа, на самом деле, очень габаритный боксер. Он выше Усика, он тяжелее. Но у него есть одна проблема, которую отмечают абсолютно все, это — ментальность. То, что в голове. Ведь бокс — это высокоинтеллектуальный вид спорта. И здесь мало иметь просто стальные мышцы и огромное коренастое телосложение, — сказал Ковальский.

Он добавил, что это было видно на официальный мероприятиях перед боем. По словам Ковальского, пресс-конференция, взвешивание и открытая тренировка показали, что Дюбуа морально не готов быть чемпионом.

Ковальский сказал, что сегодня на Уэмбли может быть любой вариант развития событий. Он отметил, что утром в Лондоне шел дождь, а сам бой состоится на арене под открытым небом.

– Поэтому я бы погоду тоже не отбрасывал. Конечно, боксеры будут накрыты, но все равно температура, влажность воздуха, возможно, тоже внесут свои коррективы в этот поединок. Поэтому факторов очень много — от размера боксеров до дождя, — добавил Ковальский.

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на Уэмбли. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где смотреть бой Усик – Дюбуа 2 и кто покажет событие онлайн в Украине.

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