Я бы отбил ему два уха: Фьюри дал прогноз на бой Усик — Дюбуа 2

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что уверенно победил бы обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа, если бы такой бой состоялся.

Он также убежден, что его земляку не удастся победить Александра Усика в реванше.

Фьюри о Дюбуа и Усике

Фьюри отметил работу промоутера Фрэнка Уоррена, заявив, что тот превратил Даниэля Дюбуа из боксера-любителя в чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Он добавил, что был убежден в победе Дюбуа над Джошуа в прошлом году и говорил это на камеру перед боем. Но отметил, что если бы он дрался с Даниэлем, то у его земляка не было бы шансов.

– Но если бы этот бой таки состоялся, то я бы избил Дэниела Дюбуа до полусмерти. Я бы отбил ему два уха, а одну руку связал бы за спиной. Я думаю, что все это знают. У него недостаточно быстрые рефлексы, недостаточно быстрые реакции, недостаточно быстрые ноги для такого, как я. Я бы его нокаутировал и уничтожил, — убежден Тайсон.

Относительно предстоящего боя за абсолютное чемпионство в хевивейте с Александром Усиком, Фьюри выразил сомнение, что Дюбуа удастся победить украинского боксера.

– Я не думаю, что Дюбуа побьет Усика в любом случае. Я думаю, что (Усик, — Ред.) — старый хитрец, и он двигается. Мы знаем, что если стоять перед Даниэлем Дюбуа, то он может пробить в тебе дыру. Если ты будешь двигаться вокруг него, он, вероятно, устанет и где-то через восемь раундов проведет джебом по колену, — сказал Фьюри.

В реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Победитель боя, который состоится 19 июля на Уэмбли в Лондоне, станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, что в мае 2024 года Усик уже становился абсолютным чемпионом хевивейта, когда одолел Тайсона Фьюри, но впоследствии вынужден был отказаться от одного из поясов.

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