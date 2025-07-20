Блогер Джейк Пол вызвал Усика на бой в ММА — реакция украинца

Блогер-боксер Джейк Пол предложил абсолютному чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику провести бой по правилам ММА.

Это произошло после победы украинца в пятом раунде над Даниэлем Дюбуа на арене Уэмбли.

Джейк Пол вызвал Усика на бой по правилам ММА

Во время поединка в пятом раунде Усик сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а уже потом в нокаут, в третий раз завоевав звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

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После боя на ринг подошел блогер Джейк Пол, предложив украинцу очный бой по правилам ММА, на что Усик ответил предварительным согласием.

Они даже провели битву взглядов на ринге и пожали друг другу руки.

Jake Paul vs Usyk?! pic.twitter.com/OznByfMEMs — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025

На пресс-конференции после победы Усик не исключил своего дебюта в октагоне против Пола, но отметил, что должен еще провести работу перед таким боем.

— Да, это возможно. Надо немного поработать, чтобы это было вероятнее, — сказал он.

Напомним, после досрочной победы над Дюбуа Александр не исключил трилогии с Тайсоном Фьюри.

Что касается Джейка Пола, то в прошлом году он провел скандальный выставочный бой против легенды бокса Майка Тайсона. Бой длился восемь раундов по две минуты и завершился победой блогера.

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