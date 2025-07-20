Мой чемпион, моя гордость: Екатерина Усик эмоционально обратилась к мужу

Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, после победы мужа в поединке против британца Даниэля Дюбуа, выложила пост, поздравив его с очередным триумфом.

Жена Усика присутствовала на поединке Усик — Дюбуа 2 на лондонской арене Уэмбли, где горячо поддерживала любимого.

Екатерина Усик поздравила мужа с победой

– Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты – настоящий воин. Ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя – за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом, – написала она.

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Екатерина добавила: Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый!

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Сам Усик после победы выложил в соцсети черно-белый снимок, где он после боя обнимает Екатерину.

Александр подписал его коротко: Ты – моя поддержка и мое все!

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38-летний Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли.

Благодаря победе украинец вновь объединил основные пояса в супертяжелом весе и стал двукратным абсолютным чемпионом хевивейта. Подобного дважды еще не удавалось ни одному боксеру этой весовой категории в эру четырех поясов.

Фото: Екатерина Усик

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