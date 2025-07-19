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Наша легенда: Зеленский поздравил Усика со званием абсолютного чемпиона мира

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика, который нокаутировал британского боксера Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.

Поздравление Усику от Зеленского

— Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш, — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинца за силу и вдохновение, которые боксер предоставляет всей стране с каждой своей победой.

Владимир Зеленский поблагодарил Александра Усика за то, что каждый его бой — с Украиной в сердце.

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— Поздравляю с победой — тебя, страну и всех, кто болел, — подчеркнул президент.

Сам Александр Усик после своей победы в бою с Даниэлем Дюбуа поблагодарил всех парней, которые защищают Украину.

— Получил сообщение от многих подразделений, которые защищают Украину. Слава Украине, — отметил он.

Бой между украинцем и британцем состоялся на арене Уэмбли в Лондоне. Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде боя-реванша за звание абсолютного чемпиона мира в супер тяжелой весовой категории.

Момент появления Усика и Дюбуа перед началом боя на ринге попал на видео. Украинец вышел под песню Аве Мария, а затем звучала композиция Братья Василия Жадана.

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