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3 мин.

Рейтинг WTA: Свитолина и Ястремская улучшили свои позиции

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 21 июля 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гауфф, а третью строчку замыкает еще полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая поднялась на одну строчку и теперь занимает 13-е место. Марта Костюк осталась на той же позиции, тогда как Даяна Ястремская поднялась на шесть строчек и теперь идет 33-й.

Также в первой сотне находится Юлия Стародубцева, которая потеряла две позиции и теперь идет на 74-м месте.

  • 13. (14). Элина Свитолина – 2 794 очка;
  • 27. (27). Марта Костюк – 1 616 очков;
  • 33. (39). Даяна Ястремская – 1 394 очка;
  • 74. (76). Юлия Стародубцева – 875 очков;
  • 127. (123). Ангелина Калинина – 603 очка;
  • 172 (174) Александра Олейникова – 420 очков;
  • 192. (201). Дарья Снигур – 384 очков;
  • 216 (233) Анастасия Соболева – 337 очков.

Рейтинг WTA от 21 июля 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.

  1. (1). Арина Соболенко – 12 420 очков;
  2. (2). Коко Гауфф (США) – 7 699 очков;
  3. (3). Ига Свентек (Польша) – 6 813 очков;
  4. (4). Джессика Пегула (США) – 6 423 очка;
  5. (5). Мирра Андреева – 5 163 очка;
  6. (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 553 очка;
  7. (7). Аманда Анисимова (США) – 4 470 очков;
  8. (8) Мэдисон Киз (США) – 4 374 очка;
  9. (9). Жасмин Паолини (Италия) – 3 576 очков;
  10. (10). Эмма Наварро (США) – 3 454 очков.

На этой неделе стартует турнир WTA серии 500 в Вашингтоне и турнир серии 250 в Праге.

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