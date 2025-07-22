ФК Минай не будет играть в сезоне-2025/26: клуб назвал причину

Бывший участник чемпионата Украины по футболу клуб Минай объявил, что не примет участие в следующем сезоне-2025/26 в Первой лиге.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Минай не будет играть в новом сезоне

В клубе отметили, что прошло десять лет со дня основания Миная: был преодолен долгий и трудный путь, но сейчас мы вынуждены сказать до свидания.

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– В сезоне-2025/26 Минай не будет участвовать. Клуб берет паузу из-за финансовых трудностей. Несмотря на войну украинский футбол не просто живет, а прогрессирует и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово трудно, — говорится в заявлении.

Там добавили, что вынужденно “прерывают” свою историю. Также в ФК Минай пообещали сделать все от себя зависящее, чтобы вернуться конкурентоспособными.

После четырех сезонов в украинской Премьер-лиге Минай по итогам чемпионата 2023/24 выбыл в Первую лигу.

В течение прошлого сезона команда одержала восемь побед в 24 матчах и заняла 12 позицию в таблице группы выбывания, сохранив прописку в Первой лиге.

Фото: ФК Минай

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