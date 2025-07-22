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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Хамрун – Динамо: где смотреть трансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

Динамо Київ
Фото: Динамо Киев

Первый матч Хамрун Спартанс – Динамо Киев во втором туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 запланирован на 22 июля. Игра состоится на стадионе Гибернианс Граунд в городе Паола на Мальте.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Матч Хамрун – Динамо Киев, где смотреть в Украине и кто покажет первую игру бело-синих в квалификации Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Хамрун – Динамо Киев: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Хамрун – Динамо Киев в прямом эфире на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

Игру Хамрун – Динамо Киев будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с 45-летним Сезаром Сото Градо.

Ему будут ассистировать Карлос Альварес Фернандес и Рубен Бессериль Гомес. Резервным арбитром назначен Виктор Гарсию Вердура.

За VAR будет отвечать Валентин Гомес, которому будет помогать Мигель Сесма Эспиноса.

Ответный матч команд запланирован на 29 июля. Триумфатор двухматчевого противостояния сыграет в следующем туре с победителем пары пары Пафос (Кипр) — Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Проигравшая команда продолжит выступления в Лиге Европы, где сыграет с командой, которая уступит во встрече между Пафосом и Маккаби Тель-Авив.

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