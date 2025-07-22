Не только возвращение в топ-10: Свитолина о планах на конец сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об амбициозных планах до конца сезона-2025 и ожиданиях от выступления вместе со сборной Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом она сказала в комментарии изданию Суспільне Спорт.

Свитолина о планах до конца сезона

По словам теннисистки, несмотря на ранний вылет из Уимблдона в третьем круге, она достаточно уверена в своих результатах. Элина отметила, что хорошо тренируется, когда чувствует себя в хорошей физической форме.

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– Нужно избегать каких-то травм — это самое главное. Для меня задача сейчас — это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года. Я не смогла закончить полностью (прошлый, — Ред.) сезон. Поэтому, надеюсь, что у меня получится тоже вернуться в топ-10, — сказала Свитолина.

В текущем сезоне Свитолина помогла сборной Украины впервые в истории пробиться в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, одержав две победы над представительницами Швейцарии и Польши.

– Испания не простая, но не самый плохой вариант, потому что там есть и США, которые очень сильны. Мы еще не знаем, какая будет команда, какие игроки там будут. Но все равно я думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти. А дальше уже посмотрим. Это спорт — ты не знаешь, чего ожидать, но можешь только контролировать то, что ты подготовишься на 100%, — отметила Элина.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится 16-21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Соперницами украинской команды станет четвертая сеяная сборная Испании. В случае победы в матче с испанками наша команда выйдет на победительницу пары Италия — Китай.

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