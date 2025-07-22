Сын Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом

Украинский форвард Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, подписал профессиональный контракт с английским клубом Уотфорд.

Об этом сообщил официальный сайт шершней.

Кристиан Шевченко подписал контракт с Уотфордом

Контракт 18-летнего Кристиана Шевченко с клубом Уотфорд рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.

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Украинец стал одним из 12 футболистов академии Уотфорда, с которыми подписали профессиональные контракты.

– Быстрый, энергичный форвард с универсальным стилем игры. В прошлом сезоне отметился 11 голами и восемью результативными передачами, — говорится в профайле Кристиана на сайте.

В клубе сообщили, что игрокам предложили заключить соглашения в конце сезона, а после того как они поставили свои подписи под контрактами, об этом объявили официально.

В прошлом сезоне Уотфорд занял 14-е место в Чемпионшипе. Сезон-2025/26 шершни начнут матчем против Чарльтона 9 августа.

Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Он занимался в академии Челси, после чего перешел в Уотфорд.

В марте 2024 года сын Шевченко получил украинский паспорт и в том же месяце дебютировал за юношескую сборную Украины U-19. Также Кристиан вошел в состав команды на юношеском Евро-2024, где подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала.

С тех пор Шевченко-младший сыграл за юношескую сборную 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Фото: ФК Уотфорд

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