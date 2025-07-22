Сын Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом
Украинский форвард Кристиан Шевченко, сын президента УАФ Андрея Шевченко, подписал профессиональный контракт с английским клубом Уотфорд.
Об этом сообщил официальный сайт шершней.
Кристиан Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Контракт 18-летнего Кристиана Шевченко с клубом Уотфорд рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон.
Украинец стал одним из 12 футболистов академии Уотфорда, с которыми подписали профессиональные контракты.
– Быстрый, энергичный форвард с универсальным стилем игры. В прошлом сезоне отметился 11 голами и восемью результативными передачами, — говорится в профайле Кристиана на сайте.
В клубе сообщили, что игрокам предложили заключить соглашения в конце сезона, а после того как они поставили свои подписи под контрактами, об этом объявили официально.
В прошлом сезоне Уотфорд занял 14-е место в Чемпионшипе. Сезон-2025/26 шершни начнут матчем против Чарльтона 9 августа.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Он занимался в академии Челси, после чего перешел в Уотфорд.
В марте 2024 года сын Шевченко получил украинский паспорт и в том же месяце дебютировал за юношескую сборную Украины U-19. Также Кристиан вошел в состав команды на юношеском Евро-2024, где подопечные Дмитрия Михайленко дошли до полуфинала.
С тех пор Шевченко-младший сыграл за юношескую сборную 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Фото: ФК Уотфорд