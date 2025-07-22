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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Завис на вечеринке у папы: Дюбуа едва не сорвал реванш с Усиком

Даніель Дюбуа
Фото: Getty Images

Британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Александра Усика из-за вечеринки, организованной его отцом.

Об этом сообщило издание talkSport.

Дюбуа опоздал на бой с Усиком из-за вечеринки

Александр Усик прибыл на арену Уэмбли на бой с Дюбуа заблаговременно, в то же время британец добрался до стадиона только через 45 минут после украинца. Поэтому у Даниэля оставалось менее двух часов до выхода на ринг.

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Команда Дюбуа не комментировала причину позднего прибытия боксера, а вот издание talkSport сообщило, что ею стала вечеринка, которую организовал отец Даниэля.

Мероприятие в день боя Усик — Дюбуа 2 состоялось в доме британского боксера. На него были приглашены от 50 до 70 гостей. Некоторых из них после вечеринки должны были везти на арену на автомобиле, на котором должен был ехать сам боксер.

По данным газеты The Mirror, Дюбуа на поединок отвез отец, но из-за того что он ехал на неаккредитованном авто, а возле Уэмбли собралась толпа, боксеру пришлось идти к арене пешком.

Более того, проблемы возникли и при входе. Окружение Дюбуа угрожало охранникам, что боксер вообще не выйдет на ринг, если гостей не пропустят.

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли.

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