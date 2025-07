Завис на вечеринке у папы: Дюбуа едва не сорвал реванш с Усиком

Британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Александра Усика из-за вечеринки, организованной его отцом.

Об этом сообщило издание talkSport.

Александр Усик прибыл на арену Уэмбли на бой с Дюбуа заблаговременно, в то же время британец добрался до стадиона только через 45 минут после украинца. Поэтому у Даниэля оставалось менее двух часов до выхода на ринг.

Команда Дюбуа не комментировала причину позднего прибытия боксера, а вот издание talkSport сообщило, что ею стала вечеринка, которую организовал отец Даниэля.

Мероприятие в день боя Усик — Дюбуа 2 состоялось в доме британского боксера. На него были приглашены от 50 до 70 гостей. Некоторых из них после вечеринки должны были везти на арену на автомобиле, на котором должен был ехать сам боксер.

Daniel Dubois allegedly had a 70-person party at his house just hours before fighting Oleksandr Usyk on Saturday

He pulled up to the venue less than 90 minutes before his ring walk pic.twitter.com/16An5zM7pg

— Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2025