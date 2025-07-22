Усик снова может потерять звание абсолютного чемпиона в хэвивейте: что известно

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рискует потерять это звание в ближайшее время из-за решения Всемирной боксерской организации (WBO).

В субботу, 19 июля, Усик досрочно одолел британца Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде и объединил четыре главных пояса в хэвивейте.

Усик может потерять звание абсолюта

Дело в том, что еще до реванша Усик – Дюбуа 2 Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинца провести защиту пояса против новозеландца Джозефа Паркера.

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По просьбе Александра ему разрешили отсрочить этот бой ради объединительного поединка против Даниэля Дюбуа.

Таким образом после реванша с Дюбуа украинец должен провести бой с Джозефом Паркером. В противном случае ему придется отдать пояс WBO.

Подобное уже случалось после первого боя с Тайсоном Фьюри, когда Усик отказался от пояса IBF, за который позже дрались Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

После победы Усика в реванше с Дюбуа промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что Александр будет обязан провести защиту пояса WBO против новозеландца.

— Как фанат, я хотел бы увидеть бой Усика против Джо Паркера. Джозеф заслужил на это, у него такая же победная серия, как и у Дюбуа. Это бой, который был санкционирован, так или иначе он должен состояться, или Джо будет драться за вакантный титул, — сказал Уоррен на пресс-конференции.

После победы Усика над Дюбуа сам Паркер, поздравляя украинца, намекнул на возможный бой между ними в будущем. Новозеландец также заявил, что ждал этого слишком долго.

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