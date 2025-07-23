Было стыдно смотреть: Сабо разнес игру Динамо несмотря на разгромную победу

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Киев Йожеф Сабо оценил старт бело-синих в квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс.

Несмотря на разгром команды из Мальты со счетом 3:0, специалист считает, что подопечные Александра Шовковского сыграли крайне слабо. Об этом он сказал в комментарии Blik.

Сабо оценил матч Хамрун — Динамо Киев

– Я даже не всю игру смотрел, потому что смотреть было стыдно! Хамрун – это команда уровня Второй лиги, и Динамо в этом матче тоже опустилось до этого уровня. То, что я увидел, даже футболом назвать нельзя. Очень слабая игра в исполнении Динамо, просто никакая. Куча ошибок, скорости нет, все пешком! Ну не играют так сегодня в футбол — заявил Сабо.

Он добавил, что в матче Хамрун — Динамо ему не понравилась игра никого из футболистов киевской команды.

Сейчас смотрят

Специалист обратил внимание, что сейчас проходят тренировочные сборы, где игроки получают нагрузку. В то же время Сабо заявил, что соперник “был очень слабый, его даже стоя можно было обыграть”.

– Надеюсь, что против более серьезного соперника киевляне дадут бой. Пока говорить не о чем, даже если бы Динамо забило шесть голов, – добавил он.

Напомним, киевское Динамо разгромило мальтийский Хамрун Спартанс во втором туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26. Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

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