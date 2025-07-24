Бешикташ – Шахтер: где смотреть трансляцию матча квалификации Лиги Европы

Первый матч Бешикташ – Шахтер во втором туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 запланирован на 24 июля. Игра состоится на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле (Турция).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Бешикташ – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру черных орлов и горняков в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

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Бешикташ – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть игру Бешикташ – Шахтер в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Матч квалификации Лиги Европы будет доступен на канале КС ТВ/Еврокубки.

Игру Бешикташ – Шахтер будет обслуживать болгарская бригада арбитров во главе с 39-летним Георгием Кабаковым.

Ему будут ассистировать Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Резервным арбитром назначен Радослав Гидженов.

За VAR будет отвечать Драгомир Драганов, которому будет помогать Никола Попов.

Ответный матч команд запланирован на 31 июля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в следующем туре с командой, которая проиграет в матче квалификации Лиги чемпионов между Рейнджерсом (Шотландия) и Панатинаикосом (Греция).

Если горняки не смогут пройти Бешикташ, то продолжат выступления в Лиге конференций, где сыграют с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).

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