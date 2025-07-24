Бешикташ – Шахтер: где смотреть трансляцию матча квалификации Лиги Европы
Первый матч Бешикташ – Шахтер во втором туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 запланирован на 24 июля. Игра состоится на стадионе Бешикташ Парк в Стамбуле (Турция).
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
Матч Бешикташ – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру черных орлов и горняков в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.
Бешикташ – Шахтер: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть игру Бешикташ – Шахтер в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Матч квалификации Лиги Европы будет доступен на канале КС ТВ/Еврокубки.
Игру Бешикташ – Шахтер будет обслуживать болгарская бригада арбитров во главе с 39-летним Георгием Кабаковым.
Ему будут ассистировать Мартин Маргаритов и Мартин Венев. Резервным арбитром назначен Радослав Гидженов.
За VAR будет отвечать Драгомир Драганов, которому будет помогать Никола Попов.
Ответный матч команд запланирован на 31 июля. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в следующем туре с командой, которая проиграет в матче квалификации Лиги чемпионов между Рейнджерсом (Шотландия) и Панатинаикосом (Греция).
Если горняки не смогут пройти Бешикташ, то продолжат выступления в Лиге конференций, где сыграют с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).