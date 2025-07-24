Харькова покинула подиум, чтобы не делать общее фото с россиянином на ЧМ

Чемпионка мира по фехтованию на шпагах Влада Харькова отказалась от совместного фото с призерами первого соревновательного дня из-за российского фехтовальщика Кирилла Бородачева.

Украинка покинула подиум, когда туда подошли призеры в мужской рапире.

Харькова отказалась от фото с россиянином

Влада Харькова покинула пьедестал в момент попытки сделать совместное фото призеров первого соревновательного дня.

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Украинка показала силу не только в бою, но и в принципах. Она вернулась на подиум, чтобы запечатлеть исторический момент, только после того, как “нейтральный атлет” покинул пьедестал почета.

Это произошло на церемонии награждения после исполнения гимнов чемпионов мира в женской шпаге и мужской рапире.

Напомним, 28-летняя Влада Харькова завоевала золото чемпионата мира по фехтованию, который стартовал в грузинском Тбилиси.

Она стала лишь пятой украинкой среди женщин и мужчин, завоевавших звание чемпиона мира по фехтованию.

До сих пор только одна украинка боролась за золото чемпионата мира в шпаге — Наталья Конрад в 2003 году.

Скриншот: FIE

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