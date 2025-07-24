Александрия – Партизан: где смотреть матч квалификации Лиги конференций

Первый матч Александрия – Партизан во втором туре квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 запланирован на 24 июля. Игра состоится на стадионе ГКС Катовице в польском городе Катовице.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Матч Александрия – Партизан, где смотреть в Украине первую игру желто-черных в квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Александрия – Партизан: где смотреть

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Александрия – Партизан в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Матч квалификации Лиги конференций будет доступен на канале КС ТВ/Еврокубки.

Просмотр матча Александрия – Партизан бесплатный для всех зарегистрированных пользователей. Для доступа необходимо авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Игру Александрия – Партизан будет обслуживать эстонская бригада арбитров во главе с Йоонасом Яновицем.

Ему будут ассистировать Арон Гярсинг и Вейко Митсник. Резервным арбитром назначен Кристо Кюльястинен.

Ответный матч команд запланирован на 31 июля в сербском Белграде.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в следующем туре с командой, которая проиграет в паре Мидтьюлланд (Дания) — Хиберниан (Шотландия). Команда, которая проиграет, завершит выступления в еврокубках.

Фото: ФК Александрия

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