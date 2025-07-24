Полесье – Санта Колома: где смотреть матч квалификации Лиги конференций

Первый матч Полесье – Санта Колома во втором туре квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 24 июля. Игра пройдет на стадионе Татран в Пряшове в Словакии.

Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

Матч Полесье – Санта Колома, где смотреть в Украине первую игру полесских волков в квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.

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Полесье – Санта Колома: где смотреть

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Полесье – Санта Колома в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Просмотр этого матча бесплатный – для этого необходимо только авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Игру Полесье – Санта Колома будет обслуживать датская бригада арбитров во главе с Якобом Карлсеном.

Ему будут ассистировать Волленберг Расмуссен и Мартин Маркус. Резервным арбитром назначен Миккель Реддер.

Ответный матч команд запланирован на 31 июля в андоррском городе Энкам на стадионе национальной команды страны Estadi de la FAF.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в следующем туре с командой-победителем из пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения). Команда, которая проиграет, завершит выступления в еврокубках.

Фото: ФК Полесье

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