Усик – лидер рейтинга P4P: топ-10 лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик сохранил первую позицию в рейтинге P4P – лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN.

Об этом издание сообщило, обновив десятку рейтинга после боя Усика против Дюбуа.

Рейтинг P4P по состоянию на 24 июля

Абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усика выбрали на первое место рейтинга все 17 экспертов ESPN. Поэтому украинец продолжает возглавлять список P4P.

Сейчас смотрят

Всего в десятке рейтинга P4P произошло шесть изменений:

мексиканец Джесси Родригес поднялся на пятую строчку после того, как одолел техническим нокаутом Фумелелу Кафу и объединил пояса WBC и WBO во втором легком весе;

американец Шакур Стивенсон защитил титул WBC в легком весе против Уильяма Сепеды, поднявшись на три строчки;

позиции в рейтинге потеряли экс-чемпион WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев, абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе Сауль Альварес, чемпион WBA в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес и обладатель поясов WBC и IBF в легком весе Юнто Накатани.

Топ-боксеры рейтинга по версии ESPN

Александр Усик (Украина) — супертяжелый вес; Наоя Иноуэ (Япония) — второй легкий; Теренс Кроуфорд (США) — полусредний; Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) — полутяжелый; Джесси Родригес (США) — второй легчайший (+1 позиция); Артур Бетербиев (Канада) — полутяжелый (-1); Шакур Стивенсон (США) — легкий (+3); Сауль Альварес (Мексика) — второй средний (-1); Дэвид Бенавидес (США) — полутяжелый (-1); Юнто Накатани (Япония) — легкий (-1).

Напомним, Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.