Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию благодаря победам Шахтера и Динамо

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей второго раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

С первого квалификационного раунда успешно начал свои выступления в Лиге Европы донецкий Шахтер. Со второго раунда в еврокубках начали выступления Динамо, Полесье и Александрия.

Сейчас Украина занимает в таблице 27-е место, поднявшись на одну строчку.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

Во втором туре квалификационного раунда Динамо обыграло Хамрун (3:0) в Лиге чемпионов, а Шахтер победил Бешикташ (4:2) в Лиге Европы. Благодаря этим победам Украина добавила к своему активу 0,500 балла в таблицу коэффициентов.

Всего Украина имеет в своем активе сейчас 18,475 балла в таблице.

Это позволило подняться на одну ступеньку и обойти Россию на 0,176 балла.

Зато Полесье уступило андоррской Санта-Коломе (1:2), а Александрия потерпела поражение от сербского Партизана (0:2).

Словению, которая занимает 26-е место, от Украины отделяет 0,868 балла. Словенцы имеют представительство в четырех командах, но только одна одержала победу — Олимпия одолела андоррский Интер Эскальдес в квалификации ЛЧ.

Несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках уже четвертый сезон подряд из-за санкций, связанных с полномасштабным вторжением, УЕФА ежегодно начисляет России минимальный фиксированный балл — 4,333.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 94,839 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,374 балла (7/7);

3. Испания – 78,703 балла (8/8);

4. Германия – 74,545 балла (7/7);

5. Франция – 67,748 балла (7/7);

6. Нидерланды – 60,116 балла (6/6);

7. Португалия – 53,966 балла (5/5);

8. Бельгия – 52,350 балла (5/5);

9. Турция – 42,200 балла (5/5);

10. Чехия – 38,800 балла (5/5);

… 26. Словения – 19,343 балла (4/4);

27. Украина – 17,975 балла (4/4);

28. Россия – 18,299 балла (0).

Ответные матчи второго квалификационного раунда еврокубков состоятся 29-31 июля.

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