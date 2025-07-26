Украинка Киченок и японка Ниномия стали чемпионками WTA 250 в Праге

Украинка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия стали победительницами турнира WTA 250 в Праге.

Об этом сообщает WTA.

Надежда Киченок завоевала 11-й парный титул в карьере

Украинка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия одержали победу в парном разряде турнира WTA 250 Livesport Prague Open, который проходил на грунтовых кортах в столице Чехии. В финальном матче дуэт под вторым номером посева обыграл представительниц хозяев — Луцию Гавличкову и Лауру Самсон.

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Игра длилась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 10-7. После провального первого сета Киченок и Ниномия смогли перехватить инициативу и полностью изменить ход встречи.

В финале украино-японская пара не подала ни одного эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. Соперницы ответили 2 эйсами, 11 двойными ошибками и 4 брейками.

Это уже второй титул подряд для Киченок и Ниномии — на прошлой неделе теннисистки победили на турнире WTA 250 в Гамбурге. В целом для Надежды Киченок эта победа стала 11-й в парном разряде WTA.

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 21 июля 2025 года.

Первой ракеткой остается нейтральная Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гофф, а третью строчку замыкает полька Ига Свёнтек.

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