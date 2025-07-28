Динамо – Хамрун: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Ответный матч Динамо Киев – Хамрун Спартанс во втором туре квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26 запланирован на 29 июля. Игра состоится на арене Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Динамо Киев – Хамрун, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру бело-синих в квалификации Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

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Динамо Киев – Хамрун: где смотреть

Матч Динамо Киев – Хамрун в прямом эфире болельщики смогут посмотреть на телеканале 2+2, доступном на медиасервисе Megogo и платформе Киевстар ТВ.

На игре будет работать датская бригада арбитров во главе с 35-летним Якобом Сундбергом.

Ему будут ассистировать Виктор Скитте и Джеспер Дахль. Резервным арбитром назначен Лассе Лабела Граагаард.

За VAR будет отвечать Якоб Кехлет, которому будет помогать Йонас Хансен.

В первом матче, который состоялся на прошлой неделе, Динамо разгромило мальтийский Хамрун Спартанс со счетом 3:0. Голами отметились Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

Команда, которая выиграет по сумме двух матчей, в следующем туре сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Команда, которая потерпит поражение, продолжит выступления в Лиге Европы, где встретится с командой, которая проиграет в встрече между Пафосом и Маккаби Тель-Авив.

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