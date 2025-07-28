Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Рейтинг WTA: Свитолина сохранила позицию, регресс Костюк и Ястремской
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 28 июля 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гауфф, третьей — полька Ига Свентек.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
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Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая продолжает занимать 13-е место. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь 28-я.
На две позиции в рейтинге упала Даяна Ястремская, в тоже время улучшила свое положение на один пункт Юлия Стародубцева.
- 13. (13). Элина Свитолина – 2 794 очка;
- 28. (27). Марта Костюк – 1 616 очков;
- 35. (33). Даяна Ястремская – 1 394 очка;
- 73. (74). Юлия Стародубцева – 899 очков;
- 132. (127). Ангелина Калинина – 550 очков;
- 176. (172) Александра Олейникова – 420 очков;
- 193. (192). Дарья Снигур – 384 очка;
- 227. (216) Анастасия Соболева – 323 очка.
Рейтинг WTA от 21 июля 2025 года
В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко – 12 420 очков;
- (2). Коко Гауфф (США) – 7 699 очков;
- (3). Ига Свентек (Польша) – 6 813 очков;
- (4). Джессика Пегула (США) – 6 423 очка;
- (5). Мирра Андреева – 4 914 очков;
- (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 553 очка;
- (7). Аманда Анисимова (США) – 4 470 очков;
- (8) Мэдисон Киз (США) – 4 374 очка;
- (9). Жасмин Паолини (Италия) – 3 576 очков;
- (10). Эмма Наварро (США) – 3 454 очка.
На этой неделе стартует турнир WTA серии 1000 в Монреале и челленджер серии 150 в Варшаве.
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