Рейтинг WTA: Свитолина сохранила позицию, регресс Костюк и Ястремской

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 28 июля 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гауфф, третьей — полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Сейчас смотрят

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая продолжает занимать 13-е место. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь 28-я.

На две позиции в рейтинге упала Даяна Ястремская, в тоже время улучшила свое положение на один пункт Юлия Стародубцева.

13. (13). Элина Свитолина – 2 794 очка;

28. (27). Марта Костюк – 1 616 очков;

35. (33). Даяна Ястремская – 1 394 очка;

73. (74). Юлия Стародубцева – 899 очков;

132. (127). Ангелина Калинина – 550 очков;

176. (172) Александра Олейникова – 420 очков;

193. (192). Дарья Снигур – 384 очка;

227. (216) Анастасия Соболева – 323 очка.

Рейтинг WTA от 21 июля 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 12 420 очков; (2). Коко Гауфф (США) – 7 699 очков; (3). Ига Свентек (Польша) – 6 813 очков; (4). Джессика Пегула (США) – 6 423 очка; (5). Мирра Андреева – 4 914 очков; (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 553 очка; (7). Аманда Анисимова (США) – 4 470 очков; (8) Мэдисон Киз (США) – 4 374 очка; (9). Жасмин Паолини (Италия) – 3 576 очков; (10). Эмма Наварро (США) – 3 454 очка.

На этой неделе стартует турнир WTA серии 1000 в Монреале и челленджер серии 150 в Варшаве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.