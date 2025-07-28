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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила позицию, регресс Костюк и Ястремской

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 28 июля 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет американка Коко Гауфф, третьей — полька Ига Свентек.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая продолжает занимать 13-е место. Марта Костюк потеряла одну позицию и теперь 28-я.

На две позиции в рейтинге упала Даяна Ястремская, в тоже время улучшила свое положение на один пункт Юлия Стародубцева.

  • 13. (13). Элина Свитолина – 2 794 очка;
  • 28. (27). Марта Костюк – 1 616 очков;
  • 35. (33). Даяна Ястремская – 1 394 очка;
  • 73. (74). Юлия Стародубцева – 899 очков;
  • 132. (127). Ангелина Калинина – 550 очков;
  • 176. (172) Александра Олейникова – 420 очков;
  • 193. (192). Дарья Снигур – 384 очка;
  • 227. (216) Анастасия Соболева – 323 очка.

Рейтинг WTA от 21 июля 2025 года

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло.

  1. (1). Арина Соболенко – 12 420 очков;
  2. (2). Коко Гауфф (США) – 7 699 очков;
  3. (3). Ига Свентек (Польша) – 6 813 очков;
  4. (4). Джессика Пегула (США) – 6 423 очка;
  5. (5). Мирра Андреева – 4 914 очков;
  6. (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4 553 очка;
  7. (7). Аманда Анисимова (США) – 4 470 очков;
  8. (8) Мэдисон Киз (США) – 4 374 очка;
  9. (9). Жасмин Паолини (Италия) – 3 576 очков;
  10. (10). Эмма Наварро (США) – 3 454 очка.

На этой неделе стартует турнир WTA серии 1000 в Монреале и челленджер серии 150 в Варшаве.

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