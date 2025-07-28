Вдова Мухаммеда Али ответила на сравнение Усика с ее мужем

Халила Али, вдова легенды бокса Мухаммеда Али, ответила на вопрос, в котором сравнивали ее мужа с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

В комментарии Seconds Out она сказала, что никто не сравнится с американским боксером.

Вдова Али о сравнении Усика с ее мужем

– Никто не сравнится с Мухаммедом Али. Никто. У Мухаммеда был особый подход к отработке своей стратегии, он относился к этому очень серьезно, и каждый его удар был эффективным. Он всегда будет моим чемпионом, – сказала она.

Затем женщину спросили, что произошло бы в фантастическом бою между Али и Усиком. Она ответила, что это не что иное, как “фэнтези”.

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– Именно так, это фэнтези. Так говорили и о том, что Майк Тайсон сделал бы с Мухаммедом Али. Я знаю, что Тайсон выглядел бы, как Санни Листон. Он сильный. Он может ударить тебя, но нужно попасть. Али не стоял бы на месте, – сказала Халила Али.

Напомним, в 2018 году Александр Усик выиграл Кубок имени Мухаммеда Али в крузервейте, одолев российского боксера Мурата Гассиева. Тогда трофей украинцу лично вручила Халила Али.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя-реванша на лондонском стадионе Уэмбли. Таким образом, он во второй раз объединил чемпионские пояса в хэвивейте.

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