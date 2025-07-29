Хотим играть дома: Туран о номинально домашних матчах Шахтера в ЛЕ

Главный тренер Шахтера Арда Туран высказался о том, что горняки уже длительное время не могут играть еврокубковые матчи в Украине из-за войны.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Weszlo накануне ответного матча против Бешикташа в квалификации Лиги Европы.

Туран о домашнем стадионе Шахтера

Для Шахтера ответный матч против Бешикташа будет номинально домашним, ведь состоится на стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове.

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– Футбол – это не только борьба на поле, но и забота о том, чтобы порадовать своих болельщиков. Конечно, мы хотели бы играть в своей стране, перед нашими болельщиками. Надеюсь, что война закончится как можно скорее и мы снова сможем проводить там все матчи. Однако в нынешних условиях мы чрезвычайно счастливы, что можем играть в Кракове, – сказал Туран.

Главный тренер Шахтера выразил убеждение, что болельщики горняков в Кракове окажут команде такую же поддержку, как и в первом матче квалификации против Ильвеса, когда они играли в Тампере.

У Турана также спросили, были ли у него сомнения перед работой в Шахтере из-за войны в Украине. На что он заявил, что такого не было, ведь специалист полностью понимает ситуацию, в которой находятся украинцы.

– Я полностью понимаю ситуацию, в которой находится украинский народ. Они годами живут в очень сложных условиях. Для меня иметь сомнения было бы нечестно по отношению к народу, который так долго терпит эту ситуацию. У меня нет никаких опасений.

Наоборот, если благодаря нашей игре и достигнутым успехам мы можем принести немного радости в их тяжелую жизнь, я буду чрезвычайно счастлив, — отметил он.

Напомним, в первом матче, который состоялся 24 июля, Шахтер одержал победу над Бешикташем со счетом 4:2.

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