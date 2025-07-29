Санта Колома – Полесье: где смотреть и прогноз на ответный матч квалификации ЛК

Ответный матч Санта Колома – Полесье во втором туре квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 31 июля. Игра пройдет на стадионе Estadi de la FAF в Андорре.

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Санта Колома – Полесье, где смотреть в Украине вторую игру полесских волков в квалификации Лиги конференций, а также прогноз букмекеров, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Санта Колома – Полесье: где смотреть

Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Полесье – Санта Колома в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Для просмотра матча достаточно лишь авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Санта Колома – Полесье: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча Санта Колома – Полесье являются подопечные Руслана Ротаня. На победу Полесья принимают ставки с коэффициентом 1.66. Успех андоррского клуба оценивают в 5.60.

Ничейный результат встречи между Санта Коломой и Полесьем в ответном матче – 4.50.

Шансы на выход в следующий раунд турнира несколько больше у Полесья – 1.83 против 1.90 у андоррского клуба.

Игру Санта Колома – Полесье будет обслуживать бригада арбитров из Северной Ирландии во главе с Беном Макмастером.

Ему будут ассистировать Стивен Белл и Джон Догерти. Резервным арбитром назначен Шейн Эндрюс.

Напомним, первый матч команд в словацком городе Пряшев на прошлой неделе завершился неожиданным поражением Полесья со счетом 1:2.

Фото: ФК Полесье

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.