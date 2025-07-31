Партизан – Александрия: где смотреть и шансы команд в матче квалификации ЛК

Ответный матч Партизан – Александрия во втором туре квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 31 июля. Игра запланирована на стадионе Партизана в сербском Белграде.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Партизан – Александрия, где смотреть в Украине вторую игру желто-черных в квалификации Лиги конференций и прогноз букмекеров — рассказывают Факты ICTV.

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Партизан – Александрия: где смотреть

В Украине футбольные болельщики смогут посмотреть игру Партизан – Александрия в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Для просмотра матча необходимо авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Партизан – Александрия: прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитами матча Партизан – Александрия является сербский клуб. На победу Партизана принимают ставки с коэффициентом 1.95. Успех подопечных Кирилла Нестеренко оценивают в 3.45.

Ничейный результат встречи между Партизаном и Александрией в ответном матче – 3.50.

Шансы на выход в следующий раунд турнира выше у Партизана – 1.05. Тогда как проход Александрии оценивают в 8.90.

На матче Партизан – Александрия будет работать армянская бригада арбитров во главе с Генриком Налбандяном.

Ему будут ассистировать Месроп Газарян и Атом Севгулян. Резервным арбитром назначен Завен Оганисян.

Напомним, первый матч команд в польском городе Катовице на прошлой неделе завершился поражением украинского клуба со счетом 0:2.

Фото: ФК Александрия

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