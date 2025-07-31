Шахтер – Бешикташ: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Ответный матч Шахтер – Бешикташ во втором туре квалификации Лиги Европы сезона-2025/26 пройдет 31 июля на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Бешикташ, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с черными орлами в квалификации Лиги Европы, рассказывают Факты ICTV.

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Шахтер – Бешикташ: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч Шахтер – Бешикташ в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Игра квалификации Лиги Европы будет доступна для просмотра на канале КС ТВ/Еврокубки.

На матче Шахтер – Бешикташ будет работать испанская бригада арбитров во главе с 43-летним Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

Ему будут ассистировать Диего Барберо и Мигель Мартинес. Резервным арбитром назначен Франсиско Хосе Эрнандес Маесо.

За VAR будет отвечать Валентин Гомес, которому будет ассистировать Хуан Пулидо.

В первом матче, который состоялся 24 июля, Шахтер одержал победу над Бешикташем со счетом 4:2.

Победитель двухматчевого противостояния в следующем туре сыграет с командой, которая проиграет в матче квалификации Лиги чемпионов между Рейнджерс (Шотландия) и Панатинаикосом (Греция).

Если горнякам не удастся пройти Бешикташ, то они продолжат выступления в Лиге конференций, где сыграют с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нимме Калью (Эстония).

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