Свитолина и Стародубцева вышли в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале

Украинки Элина Свитолина и Юлия Стародубцева вышли в третий круг теннисного турнира WTA 1000 в Монреале. Таким образом, все четыре украинские теннисистки преодолели второй раунд соревнований.

Свитолиной и Стародубцевой хватило двух сетов, чтобы одолеть своих соперниц.

Стародубцева одолела Френх

Соперницей Юлии Стародубцевой была 21-я сеяная полька Магдалена Френх. Это был третий очный матч теннисисток, из которых два предыдущих были за полькой.

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На этот раз Стародубцева разгромила свою оппонентку за 1 час и 8 минут со счетом 6:1, 6:1.

Украинка с двумя брейками совершила рывок 5:0, после этого Френх удалось взять свою подачу, но в следующем гейме Юлия закрыла партию, поведя в счете.

Во втором сете Стародубцева выиграла первые два гейма, после чего полька сократила отставание, но украинка взяла следующие четыре гейма подряд и закрыла матч.

Следующей соперницей Юлии станет датская теннисистка Клара Таусон, посеянная под 16-м номером на турнире.

Свитолина обыграла Рахимову

Элина Свитолина выступления на турнире в Монреале начинала сразу со второго круга в статусе десятой сеяной. Ее соперницей стала «нейтральная» Камилла Рахимова, которую она обыграла со счетом 7:5, 6:2.

В первой партии Элина повела в счете 5:1, но после этого “нейтральная” взяла четыре гейма подряд, сравняв счет. Однако решающие два гейма были за Свитолиной.

Во втором сете теннисистки обменялись брейками. При равном счете 2:2 Свитолина взяла четыре гейма подряд и закрыла матч.

Следующей соперницей Элины станет еще одна “нейтральная” Анна Калинская.

Ранее в третий круг пробились Марта Костюк и Даяна Ястремская. Их соперницами станут австралийка Дарья Касаткина и американка Эмма Наварро соответственно.

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