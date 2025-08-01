Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после трех побед в квалификации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам ответных матчей второго раунда квалификации в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Второй раунд квалификации успешно преодолели три украинских клуба — Динамо в Лиге чемпионов, Шахтер в Лиге Европы и Полесье в Лиге конференций. Зато Александрия завершила выступления в еврокубках.

Сейчас Украина занимает в таблице коэффициентов УЕФА 27-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

В ответных матчах второго тура квалификационного раунда еврокубков Динамо разгромило мальтийский Хамрун (3:0) в Лиге чемпионов, Шахтер победил Бешикташ (2:0) в Лиге Европы, а Полесье реабилитировалось за поражение в первом матче от андоррской Санта Коломы, разгромив соперника 4:1.

В то же время, второе поражение от сербского Партизана потерпела Александрия (0:4) в Лиге конференций и завершила выступления в текущей еврокампании.

Всего Украина имеет в своем активе сейчас 19,225 балла в таблице.

Благодаря трем победам Украина приблизилась на 0,368 балла к 26-й Словении, два клуба которой выбыли.

Завершили свои выступления словенские Марибор и Копер, не сумев пройти венгерский Пакш и норвежский Викинг соответственно в Лиге конференций.

На 28-е место, опустив Россию, поднялся Азербайджан. Третий раунд квалификации преодолели три команды из этой страны — Карабах в Лиге чемпионов, а также Сабах Баку и Араз в Лиге конференций. Зато завершила выступления Зира.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 94,839 балла (9/9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 84,374 балла (7/7);

3. Испания – 78,703 балла (8/8);

4. Германия – 74,545 балла (7/7);

5. Франция – 67,748 балла (7/7);

6. Нидерланды – 60,450 балла (6/6);

7. Португалия – 54,366 балла (5/5);

8. Бельгия – 52,350 балла (4/5);

9. Турция – 42,400 балла (5/5);

10. Чехия – 39,200 балла (5/5);

… 26. Словения – 19,593 балла (2/4);

27. Украина – 19,225 балла (3/4);

28. Азербайджан – 18,750 балла (3/4).

Всего в топ-30 рейтинга произошло четыре изменения: Венгрия сместила с 23-го места Румынию, а Азербайджан опустил с 28-го места дисквалифицированную Россию.

Матчи третьего квалификационного раунда еврокубков состоятся 5-7 августа.

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