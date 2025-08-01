У вратаря Баварии умер маленький сын после тяжелой болезни

Вратарь мюнхенской Баварии Свен Ульрайх сообщил, что его шестилетний сын Лен скончался после борьбы с тяжелой болезнью.

Об этом футболист заявил в посте на своей странице в Instagram.

Вратарь Баварии сообщил о смерти сына

Ульрайх отметил, что решение обнародовать эту новость было для него трудным. Также 36-летний футболист и его семья попросили уважать их частную жизнь.

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– С глубокой скорбью мы хотим сообщить, что несколько недель назад наш сын Лен скончался после продолжительной тяжелой болезни. Решение обнародовать эту информацию сейчас для нас чрезвычайно тяжелое, однако это важный шаг для нашей семьи, чтобы прояснить ситуацию в нашем окружении, а также в обществе, – сказал Ульрайх в своем заявлении.

Он добавил, что вместе с дочерью будут пытаться “шаг за шагом вернуться к нормальной жизни”.

Свен Ульрайх перешел в Баварию в 2015 году, став дублером Мануэля Нойера. Его сын Лен родился в 2018 году.

В 2020 году вратарь перешел в Гамбург, но через год вернулся в Баварию. Всего за мюнхенцев он провел 21 игру. Недавно Ульрайх продлил контракт с Баварией.

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